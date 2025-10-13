Autóval ütközött az elektromos rolleres, hatalmas mázlija volt

A Kisalföld beszámolója szerint rendőrök és mentők is érkeztek az újabb elektromos rolleres baleset helyszínére, amely Győrben történt egy útkereszteződésben.

Autóval ütközött a rolleres Győrben

Fotó: kisalfold.hu

A baleset könnyen tragédiával is végződhetett volna, de a fiatal rolleres szerencséjére megúszta könnyű sérülésekkel. A férfit kórházba szállították. További információk olvashatók a balesetről a kisalfold.hu-n, IDE kattintva.

Megszaporodtak az elektromos rolleres balesetek

Az utóbbi időben országszerte megszaporodtak az elektromos rolleres balesetek, amelyek egyre gyakrabban járnak súlyos sérülésekkel. Veszprémben is több ilyen eset történt a nyár folyamán: volt, hogy a Jutasi úton esett el egy fiatal nő, máskor pedig egy gyalogátkelőn ütöttek el egy rollerezőt. A legsúlyosabb eset szeptember közepén a szomszédos vármegyében, Győrszentivánnál történt, ahol életét vesztette egy 30 év körüli rolleres férfi, miután elgázolta egy autó az ipari parkban.