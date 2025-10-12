október 12., vasárnap

Miksa névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ennek nem lesz jó vége

1 órája

Hullanak a rolleresek, mint a legyek: ezúttal autóval ütközött egy szabálytalankodó fiatal (+ videó)

Címkék#baleset#Baleset-infó#balesetszám

Szinte minden napra jut egy közlekedési baleset, aminek elektromos rolleres a főszereplője. A napokban Kiskunhalason történt eset több szempontból is tanulságos: egy fiatal bódult állapotban rollerezett, és egy kereszteződésnél nem adta meg az elsőbbséget egy autónak.

Veol.hu

A baon.hu beszámolója szerint Kiskunhalason, egy szervizúton közlekedett elektromos rollerrel egy fiatal, majd egy kereszteződésnél a kihelyezett "Elsőbbségadás kötelező!" tábla ellenére megállás nélkül továbbhaladt, és egy autó oldalának hajtott.

A rendőrség tájékoztatás szerint a fiatal bódult állapotban rollerezett. További információk a balesetről a baon.hu-n olvashatóak, IDE kattintva.

Megszaporodtak az elektromos rolleres balesetek

Az utóbbi időben országszerte megszaporodtak az elektromos rolleres balesetek, amelyek egyre gyakrabban járnak súlyos sérülésekkel. Veszprémben is több ilyen eset történt a nyár folyamán: volt, hogy a Jutasi úton esett el egy fiatal nő, máskor pedig egy gyalogátkelőn ütöttek el egy rollerezőt. A legsúlyosabb eset szeptember közepén a szomszédos vármegyében, Győrszentivánnál történt, ahol életét vesztette egy 30 év körüli rolleres férfi, miután elgázolta egy autó az ipari parkban.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu