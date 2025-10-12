1 órája
Hullanak a rolleresek, mint a legyek: ezúttal autóval ütközött egy szabálytalankodó fiatal (+ videó)
Szinte minden napra jut egy közlekedési baleset, aminek elektromos rolleres a főszereplője. A napokban Kiskunhalason történt eset több szempontból is tanulságos: egy fiatal bódult állapotban rollerezett, és egy kereszteződésnél nem adta meg az elsőbbséget egy autónak.
A baon.hu beszámolója szerint Kiskunhalason, egy szervizúton közlekedett elektromos rollerrel egy fiatal, majd egy kereszteződésnél a kihelyezett "Elsőbbségadás kötelező!" tábla ellenére megállás nélkül továbbhaladt, és egy autó oldalának hajtott.
A rendőrség tájékoztatás szerint a fiatal bódult állapotban rollerezett. További információk a balesetről a baon.hu-n olvashatóak, IDE kattintva.
Megszaporodtak az elektromos rolleres balesetek
Az utóbbi időben országszerte megszaporodtak az elektromos rolleres balesetek, amelyek egyre gyakrabban járnak súlyos sérülésekkel. Veszprémben is több ilyen eset történt a nyár folyamán: volt, hogy a Jutasi úton esett el egy fiatal nő, máskor pedig egy gyalogátkelőn ütöttek el egy rollerezőt. A legsúlyosabb eset szeptember közepén a szomszédos vármegyében, Győrszentivánnál történt, ahol életét vesztette egy 30 év körüli rolleres férfi, miután elgázolta egy autó az ipari parkban.