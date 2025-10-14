Őzzel ütközött egy elektromos rolleres, a férfi a kórházban belehalt sérüléseibe (18+ tartalom!)

Halálos rollerbaleset részletei: a rendőrség közlése szerint a napokban egy rolleres a Pest vármegyei Nagykőrös egyik külterületi útján haladt, amikor hirtelen elé ugrott egy őz. Az ütközés ereje mindkettőjük számára végzetes volt: az állat azonnal elpusztult, a férfi pedig súlyosan megsérült, majd a kórházban elhunyt.

Forrás: Pest vármegyei rendőrség

Halálos rollerbaleset: a rendőrség figyelmeztet

A baleset kapcsán a rendőrség ismét felhívta a figyelmet a biztonságos közlekedés alapvető szabályaira. Elektromos roller használatakor különösen fontos a védőfelszerelés viselése: a bukósisak, a térd- és könyökvédő, valamint a jól látható ruházat akár életet is menthet.

A Pest vármegyei rendőrség Facebook-oldala közzétett egy videót az esettel kapcsolatban:

A rendőrség hangsúlyozza, hogy elektromos rollerek esetében is elengedhetetlen a sebességhatárok betartása és a megfelelő világítás használata, különösen külterületeken, ahol az őszi hónapokban gyakrabban tűnnek fel vadon élő állatok az úton. A hatóság arra kér minden közlekedőt, hogy kerüljék a felesleges kockázatot, és mindig a biztonságot helyezzék előtérbe.

