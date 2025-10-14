október 14., kedd

Megrázó baleset

1 órája

Őzzel ütközött egy elektromos rolleres, a férfi a kórházban belehalt sérüléseibe (18+ tartalom!)

Címkék#Nagykőrös#külterületi#rollerbaleset rendőrség#őz

Rendkívül balszerencsés, tragikus kimenetelű közúti baleset történt: egy elektromos rollerrel közlekedő férfi összeütközött egy őzzel. A férfit életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba, ahol már nem tudták megmenteni az életét

Veol.hu

Halálos rollerbaleset részletei: a rendőrség közlése szerint a napokban egy rolleres a Pest vármegyei Nagykőrös egyik külterületi útján haladt, amikor hirtelen elé ugrott egy őz. Az ütközés ereje mindkettőjük számára végzetes volt: az állat azonnal elpusztult, a férfi pedig súlyosan megsérült, majd a kórházban elhunyt.

Halálos rollerbaleset őzgázolással, az ütközés ereje mindkettőjük számára végzetesnek bizonyult.
Halálos rollerbaleset: őzzel ütközött egy elektromos rollerrel közlekedő férfi
Forrás: Pest vármegyei rendőrség 

Halálos rollerbaleset: a rendőrség figyelmeztet

A baleset kapcsán a rendőrség ismét felhívta a figyelmet a biztonságos közlekedés alapvető szabályaira. Elektromos roller használatakor különösen fontos a védőfelszerelés viselése: a bukósisak, a térd- és könyökvédő, valamint a jól látható ruházat akár életet is menthet.

A Pest vármegyei rendőrség Facebook-oldala közzétett egy videót az esettel kapcsolatban:

A rendőrség hangsúlyozza, hogy elektromos rollerek esetében is elengedhetetlen a sebességhatárok betartása és a megfelelő világítás használata, különösen külterületeken, ahol az őszi hónapokban gyakrabban tűnnek fel vadon élő állatok az úton. A hatóság arra kér minden közlekedőt, hogy kerüljék a felesleges kockázatot, és mindig a biztonságot helyezzék előtérbe.

A közelmúltban Veszprém vármegyében is történt súlyos rollerbaleset:

 

 

