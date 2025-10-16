október 16., csütörtök

Rollerbalesetek

3 órája

Dráma: emelkedik a sérültek száma, videón a rolleres száguldozás következménye

Címkék#trend#rolleres baleset#KSH

Veszprém vármegyében is egyre több a tragédia, a védőfelszerelés gyakran hiányzik, a kimenetel pedig olykor halálos is lehet. A rolleres balesetek számai drasztikus emelkedést mutatnak.

Veol.hu

Egyre gyakrabban hallani a hírekben elektromos rolleres balesetekről. A napokban is több súlyos sérüléssel járó eset történt, nem ritka a halálos kimenetelű sem. A KSH legfrissebb adatai szerint egy év alatt közel duplájára nőtt az elektromos rollerekkel történt balesetek száma Magyarországon – ez a trend Veszprém vármegyében is megfigyelhető, az elmúlt időszak eseteit vizsgálva.

Rolleres balesetek Veszprém megye tragédia
Rolleres balesetek száma Magyarországon az elmúlt másfél évben
Forrás: Napló illusztráció (KSH alapján)

Hogyan alakultak a rolleres balesetek számai?

2025-ben drasztikusan emelkedett az elektromos rollerrel történt balesetek száma. 

  • Havi bontásban: 2024-ben az éves csúcs júniusban 54 eset volt, míg 2025 júliusában már 97 balesetet regisztráltak. Ez több mint 79%-os növekedés ugyanazon hónaphoz képest.
  • Éves szinten: az idei év első hét hónapjában összesen 350 motoros rolleres baleset történt, míg 2024 azonos időszakában 207 – vagyis több mint másfélszeresére nőtt az esetszám.

Veszprém vármegyében is durvul a helyzet

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság felvétele szemlélteti, milyen súlyos következményekkel járhat a felelőtlen rollerezés. Intő példa lehet, hiszen a gyorshajtás, a bukósisak hiánya és a szabályok figyelmen kívül hagyása könnyen tragédiához, akár halálos balesethez is vezethet.

Sokkoló esetek a térségből

Korábban a Jutasi úton ütközött autóval egy férfi, aki a baleset következtében agyrázkódást szenvedett. Egy nő pedig elvesztette uralmát járműve felett, majd az esés következtében rövid ideig eszméletét is vesztette. Máskor rolleres gázolt járókelőt – az sem ritka, hogy járművükkel a játszótéren száguldoznak.

Országosan még drámaibb a helyzet

A napokban őzzel ütközött egy rolleres Nagykőrösnél, a férfi a kórházban belehalt sérüléseibe. Győrszentivánnál pedig egy autós gázolt el egy fiatal férfit, aki az ütközés következtében életét vesztette.

Miért történik ennyi baleset?

Korábban beszámoltunk arról, hogy a Bethesda Gyermekkórházban hét hónap alatt több mint kétszáz gyermeket láttak el rolleres baleset miatt, közülük tizenegy éves életveszélyes állapotban került be. Az orvosok bukósisak viselésére és a sebesség csökkentésére figyelmeztetnek, miközben 2026-tól szigorúbb KRESZ-szabályok lépnek életbe az elektromos rollerekre.

 

 

