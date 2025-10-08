Szórakozásból autókat rongált egy férfi a Balatonnál, a polgárőrök kocsija sem úszta meg (+ videó)

Egy budapesti lakos tett bejelentést a rendőrségre október 4-én, hogy a gépkocsiját ismeretlen tettes megrongálta. Egy szüreti felvonuláson vettek részt, és a 71-es számú főúton közlekedtek. Ábrahámhegyre érve azonban csak araszolva tudtak haladni, mikor egy ötfős társaság ment el mellettük, és egyikük végigkarcolta a jármű oldalát, több százezer forint kárt okozva - írja a police.hu a rongálással kapcsolatban.

A férfi ellen kétrendbeli rongálás vétsége miatt folyik eljárás

Fotó: police.hu

A járőrök egy órán belül kézre kerítették az elkövetőt, majd a 35 éves budapesti férfit előállították, és ellene rongálás miatt büntetőfeljelentést tettek.

Másnap szintén rongálással ütötte el az idejét

Másnap reggel Ábrahámhegyen egy polgárőrautó megrongálásról érkezett bejelentés. Az adatgyűjtés eredményeként a nyomozók megállapították, hogy a jármű irányjelző- és ablaktörlő-kapcsolóit szintén a 35 éves férfi törte le.

A rendőrök október 7-én budapesti otthonában fogták el a tettest, majd előállították, és gyanúsítottként kihallgatták. Ellene kétrendbeli rongálás vétsége miatt folyik eljárás.