október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ott segítenek, ahol tudnak

35 perce

Videón, ahogy a sümegi rendőrök betolják egy idős férfi öreg Opeljét

Címkék#rendőrség#segítség#autó

A Veszprém vármegyei rendőrök már számos alkalommal bizonyították, hogy önzetlenül segítenek minden bajbajutotton – legutóbb egy idős férfinak segítettek beindítani az autóját.

Szilas Lilla

"A sümegi rendőrőrsön kért segítséget egy idős férfi, mert nem indult az autója. Vásárolni érkezett a településre, nem ismert senkit, így csak kollégáinkhoz tudott fordulni" - írja a Veszprém vármegyei rendőrség Facebook-oldal. A közzétett videón a segítségnyújtás látható: a rendőrök betolták az öreg Opelt, hogy elinduljon az öreg autó.

Példás segítségnyújtás a rendőrség részéről
Példás segítségnyújtás a sümegi rendőrök részéről: betolták az öreg Opelt, hogy elinduljon az autó
Fotó: Veszprém Vármegyei Rendőrség / Facebook

Önzetlen segítségnyújtás a rendőrség részéről

A napokban írtunk arról, hogy a Tapolcai Rendőrkapitányság munkatársai, Szőke Gábor r. főtörzsőrmester és Balog Gergő r. őrmester egy úttest szélén veszteglő autóra lettek figyelmesek. 

Azonnal megálltak, majd segítettek az idős házaspárnak műszaki hibás gépkocsijukat újraindítani. A férfi és felesége az egyik tapolcai kiadvány hasábjain köszönetét fejezte ki a rendőrök emberséges és segítő hozzáállásáért. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu