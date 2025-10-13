Videón, ahogy a sümegi rendőrök betolják egy idős férfi öreg Opeljét

"A sümegi rendőrőrsön kért segítséget egy idős férfi, mert nem indult az autója. Vásárolni érkezett a településre, nem ismert senkit, így csak kollégáinkhoz tudott fordulni" - írja a Veszprém vármegyei rendőrség Facebook-oldal. A közzétett videón a segítségnyújtás látható: a rendőrök betolták az öreg Opelt, hogy elinduljon az öreg autó.

Példás segítségnyújtás a sümegi rendőrök részéről: betolták az öreg Opelt, hogy elinduljon az autó

Fotó: Veszprém Vármegyei Rendőrség / Facebook

Önzetlen segítségnyújtás a rendőrség részéről

A napokban írtunk arról, hogy a Tapolcai Rendőrkapitányság munkatársai, Szőke Gábor r. főtörzsőrmester és Balog Gergő r. őrmester egy úttest szélén veszteglő autóra lettek figyelmesek.

Azonnal megálltak, majd segítettek az idős házaspárnak műszaki hibás gépkocsijukat újraindítani. A férfi és felesége az egyik tapolcai kiadvány hasábjain köszönetét fejezte ki a rendőrök emberséges és segítő hozzáállásáért.