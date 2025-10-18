október 18., szombat

Több mint 2 millió forintot szedett össze

1 órája

Éveken keresztül lopkodott a pénztáros a kisbolt kasszájából

Nagyobb értékre üzletszerűen elkövetett sikkasztás bűntette miatt emelt vádat a Pápai Járási Ügyészség azzal a 23 éves eladóval szemben, aki mintegy három éven át több mint kétmillió forintot emelt el egy kisbolt kasszájából Pápán.

Szilas Lilla

A vádirat szerint az elkövető 2022 augusztusától eladó-pénztárosként dolgozott az üzletben. Ez idő alatt, egészen 2025. október végéig hetente többször 1000-30 000 forint közötti összegeket vett ki a pénztárgépből, amely végül 2 200 000 forintos pénztárhiányt tett ki - közölte a Veszprém Vármegyei Főügyészség a sikkasztással kapcsolatban. 

Több milliós sikkasztás a kisboltban
Fotó: Getty Images

Sikkasztás a pápai kisboltban

A hiány leplezése céljából egy-egy vásárlást sztornózott, az erről szóló bizonylatot pedig eldobta, és az így törölt befizetés összegét vette ki a pénztárgépből.

A vádlott a kárt végül megtérítette a boltot üzemeltető gazdasági társaságnak.

Az ügyészség a vádiratában tárgyalás mellőzésével büntetővégzés meghozatalát és abban felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta az elkövetővel szemben.

Sikkasztók, akike nem kaptak még el

Bár a pápai boltban sikkasztó eladó elfogták, Veszprém vármegyében köröznek még sikkasztás miatt személyeket. 2025 februárja óta körözik az ajkai születésű Szuszán Krisztiánt. Az Ajkai Rendőrkapitányság rendelt el ellene elfogatóparancsot. A 43 éves Kele László ellen elfogatóparancsot rendeltek el szintén sikkasztás bűncselekménye miatt. A ceglédi születésű férfit az Ajkai Rendőrkapitányság 2024 áprilisa óta körözi. 

 

 

