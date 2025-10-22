Kézen-közön eltűnt a pénz – A 60-as évek leghírhedtebb balatonfüredi bandájának története

Egy évvel a történet kezdete előtt új vezetőt kapott a Balatonfüred és Vidéke Földművesszövetkezethez tartozó paloznaki kisbolt: Korpádi Gyulát. Korábban a csopaki bolt élén sikkasztáson érték, amiért 1 év 2 hónap börtönt kapott, de jó magaviselete miatt hét hónap után szabadult. 1963 szeptemberében vette át a paloznaki üzletet, ahol hamar megszerették közvetlensége miatt – nem sejtve, hogy újra megcsapolja a kasszát. Egy év múlva a leltár 16 ezer forintos hiányt mutatott, vagyis Korpádi nagyjából a fizetésével megegyező összeget sikkasztott el. A vizsgálatra kiküldött, hírhedten szigorú ellenőr azonban egy mozdulattal „eltüntette” a hiányt – a készletet felfelé kerekítve – írja a toretro.hu.

A szövetkezet minden boltjában sikkasztást követett el

Fotó: Bauer Sándor/Fortepan (a kép illusztráció)

Csakhogy az ellenőr nem jóindulatból segített: tagja volt annak a bűnszövetkezetnek, amelyet a szövetkezet főkönyvelője irányított, s amely a legtöbb boltban és vendéglőben rendszeresen sikkasztott. A füredi banda tagjai pénzkifizető helyként használták az egységeket, az ellenőrzéseket pedig saját embereik végezték, akik hamisították a könyvelést.

Sikkasztásos ügyek napjainkban

Hasonló eset történt nemrég egypápai kisboltnál, ahol az elkövető 2022 augusztusától eladó-pénztárosként dolgozott az üzletben. Ez idő alatt, egészen 2025. október végéig hetente többször 1000-30 000 forint közötti összegeket vett ki a pénztárgépből, amely végül 2 200 000 forintos pénztárhiányt tett ki. A hiány leplezése céljából egy-egy vásárlást sztornózott, az erről szóló bizonylatot pedig eldobta, és az így törölt befizetés összegét vette ki a pénztárgépből.

Egy évvel ezelőtt pedig egy Balaton-pari üzlet két alkalmazottja sikkasztott közel kétmillió forintot. Az üzlet vezetőjének január végén, leltározáskor tűnt fel, hogy készlethiány van, valamint a korábbi leltári árulista valótlan adatokat tartalmazott. Kiderült, hogy az alkalmazottak az árusított termékek vételárát magukhoz vették, és nem számoltak el azzal munkaadójuknál, valamint az árukészletet is megdézsmálták.