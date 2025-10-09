1 órája
Három fiatal összelopkodott mindent, amit csak tudott, majd egy kocsit is elkötöttek
2023 őszén, illetve 2023 decemberében lopások sorát és jármű önkényes elvételét követték el fiatalok, velük szemben most vádat emelt a Veszprémi Járási Ügyészség.
A vádirat szerint az ügy három hasonló korú, 15-16 éves vádlottja közül az egyik fiú egymagában és társaival együtt is követett el bűncselekményeket. Így 2023. szeptember elején, majd rá egy hónapra a szintén 16 éves vádlott-társával együtt bemászott egy veszprémi zöldséges standra, ahonnan az első alkalommal mobiltelefonokat, a második esetben pedig jégkrémet és gyümölcsöt loptak. A két fiatal a standot üzemeltető cégnek a lopással 100 000 forint, míg a rongálással 10 000 forint kárt okozott - közölte szerkesztőségünkkel a Veszprém Vármegyei Főügyészség.
Ezt követően a vádlott 2023. október 8-án további társaival együtt az egyik veszprémi nagyáruházból fülhallgatókat lopott, és miután a pénztárnál mindössze egy öngyújtót fizettek ki, a biztonsági őr feltartóztatta őket, azonban a lopott árucikkek hiába kerültek meg, állagsérelmük miatt az üzlet már nem tudta értékesíteni őket.
Nem tudta abbahagyni a lopást
A fiatal másnap az egyik veszprémi általános iskolába surrant be, és a tornatermi öltözőkből mobiltelefonokat lopott, mellyel két tanulónak összesen 130 000 forint kárt okozott.
2023. december közepén az elkövető egy másik fiatallal együtt újabb áruházi lopással próbálkozott, azonban a kiszemelt elektromos fogkefét és fánkokat nem tudták elvinni, mert a biztonsági őr ez esetben is feltartóztatta őket.
A másik két fiú sem volt ártatlan
Az ügy másik két vádlottja, a zöldséges stand kifosztásában résztvevő 16 éves fiú és 15 éves vádlott-társa 2023. november 9-én este beült egy Veszprémben, az utcán parkoló gépkocsiba, s miután abban az indítókulcs is bennmaradt, a járművel autózni indultak, Balatonfőkajáron keresztül Székesfehérvárra mentek, majd visszatértek Veszprémbe, ahol az autót azután az egyik utcában hátrahagyták. A két fiatal azon túl, hogy a járművet önkényesen elvitte, még a rendszámtáblákat is levette és eldobta, minél fogva egyedi azonosító jellel visszaélés miatt is felelniük kell.
Az ügyészség mindhárom vádlottal szemben felfüggesztett fiatalkorúak fogházbüntetésének kiszabását indítványozta azzal, hogy az elkövetők a próbaidő alatt a koruknál fogva pártfogó felügyelet alatt állnak.
