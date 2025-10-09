Három fiatal összelopkodott mindent, amit csak tudott, majd egy kocsit is elkötöttek

A vádirat szerint az ügy három hasonló korú, 15-16 éves vádlottja közül az egyik fiú egymagában és társaival együtt is követett el bűncselekményeket. Így 2023. szeptember elején, majd rá egy hónapra a szintén 16 éves vádlott-társával együtt bemászott egy veszprémi zöldséges standra, ahonnan az első alkalommal mobiltelefonokat, a második esetben pedig jégkrémet és gyümölcsöt loptak. A két fiatal a standot üzemeltető cégnek a lopással 100 000 forint, míg a rongálással 10 000 forint kárt okozott - közölte szerkesztőségünkkel a Veszprém Vármegyei Főügyészség.

A fiatalkorúk többször próbálkoztak lopással

Fotó: Shutterstock

Ezt követően a vádlott 2023. október 8-án további társaival együtt az egyik veszprémi nagyáruházból fülhallgatókat lopott, és miután a pénztárnál mindössze egy öngyújtót fizettek ki, a biztonsági őr feltartóztatta őket, azonban a lopott árucikkek hiába kerültek meg, állagsérelmük miatt az üzlet már nem tudta értékesíteni őket.

Nem tudta abbahagyni a lopást

A fiatal másnap az egyik veszprémi általános iskolába surrant be, és a tornatermi öltözőkből mobiltelefonokat lopott, mellyel két tanulónak összesen 130 000 forint kárt okozott.

2023. december közepén az elkövető egy másik fiatallal együtt újabb áruházi lopással próbálkozott, azonban a kiszemelt elektromos fogkefét és fánkokat nem tudták elvinni, mert a biztonsági őr ez esetben is feltartóztatta őket.

A másik két fiú sem volt ártatlan

Az ügy másik két vádlottja, a zöldséges stand kifosztásában résztvevő 16 éves fiú és 15 éves vádlott-társa 2023. november 9-én este beült egy Veszprémben, az utcán parkoló gépkocsiba, s miután abban az indítókulcs is bennmaradt, a járművel autózni indultak, Balatonfőkajáron keresztül Székesfehérvárra mentek, majd visszatértek Veszprémbe, ahol az autót azután az egyik utcában hátrahagyták. A két fiatal azon túl, hogy a járművet önkényesen elvitte, még a rendszámtáblákat is levette és eldobta, minél fogva egyedi azonosító jellel visszaélés miatt is felelniük kell.

Az ügyészség mindhárom vádlottal szemben felfüggesztett fiatalkorúak fogházbüntetésének kiszabását indítványozta azzal, hogy az elkövetők a próbaidő alatt a koruknál fogva pártfogó felügyelet alatt állnak.