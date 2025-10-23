1 órája
Fának csapódott az autó Nemeshanyban: három sérült, köztük egy gyermek is (fotók)
Ahogy korábbi cikkünkben írtuk, Nemeshanyon, a Petőfi utcában egy személyautó kerítésnek ütközött, és a baleset következtében az autóban egy ember rekedt.
Forrás: Facebook/Ajkamentők
Nemeshanyban súlyos baleset történt, amikor egy személygépkocsi fának és kerítésnek ütközött.
A súlyos baleset részletei
A járműben hárman utaztak: a gépkocsivezető életveszélyes, egy gyermek és édesanyja pedig súlyos sérüléseket szenvedett. A helyszínre két sümegi mentőautó, az ajkai esetkocsi, valamint a balatonfüredi és marcali mentőhelikopter érkezett. Az érintettek helyszíni ellátásban és stabilizálásban részesültek: egy főt légi úton Győrbe, két főt pedig Veszprémbe szállítottak további kezelésre. Az Ajkamentők ezt tették hozzá a balesethez bejegyzésükben:
Vezessünk körültekintően és óvatosan!
Személyautó csapódott kerítésnek Nemeshanyon – mentőhelikopter is érkezett a helyszínreNemeshanyon egy személyautó kerítésnek ütközött.