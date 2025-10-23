október 24., péntek

A baleset részletei

6 órája

Fának csapódott az autó Nemeshanyban: három sérült, köztük egy gyermek is (fotók)

Ahogy korábbi cikkünkben írtuk, Nemeshanyon, a Petőfi utcában egy személyautó kerítésnek ütközött, és a baleset következtében az autóban egy ember rekedt.

Farkas Réka
Fának csapódott az autó Nemeshanyban: három sérült, köztük egy gyermek is (fotók)

Forrás: Facebook/Ajkamentők

Nemeshanyban súlyos baleset történt, amikor egy személygépkocsi fának és kerítésnek ütközött.

Súlyos baleset a faluban: életveszélyes állapotban a sofőr.
Súlyos baleset a faluban: életveszélyes állapotban a sofőr.
Forrás: Facebook/Ajkamentők

A súlyos baleset részletei

A járműben hárman utaztak: a gépkocsivezető életveszélyes, egy gyermek és édesanyja pedig súlyos sérüléseket szenvedett. A helyszínre két sümegi mentőautó, az ajkai esetkocsi, valamint a balatonfüredi és marcali mentőhelikopter érkezett.  Az érintettek helyszíni ellátásban és stabilizálásban részesültek: egy főt légi úton Győrbe, két főt pedig Veszprémbe szállítottak további kezelésre. Az Ajkamentők ezt tették hozzá a balesethez bejegyzésükben:

Vezessünk körültekintően és óvatosan!

A baleset előzményeit itt olvashatják:

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
