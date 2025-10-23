Fának csapódott az autó Nemeshanyban: három sérült, köztük egy gyermek is (fotók)

Nemeshanyban súlyos baleset történt, amikor egy személygépkocsi fának és kerítésnek ütközött.

Súlyos baleset a faluban: életveszélyes állapotban a sofőr.

Forrás: Facebook/Ajkamentők

A súlyos baleset részletei

A járműben hárman utaztak: a gépkocsivezető életveszélyes, egy gyermek és édesanyja pedig súlyos sérüléseket szenvedett. A helyszínre két sümegi mentőautó, az ajkai esetkocsi, valamint a balatonfüredi és marcali mentőhelikopter érkezett. Az érintettek helyszíni ellátásban és stabilizálásban részesültek: egy főt légi úton Győrbe, két főt pedig Veszprémbe szállítottak további kezelésre. Az Ajkamentők ezt tették hozzá a balesethez bejegyzésükben:

Vezessünk körültekintően és óvatosan!

