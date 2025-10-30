október 30., csütörtök

Baleset

1 órája

Súlyos baleset történt Pápán, mentőhelikoptert is riasztottak

Súlyos közlekedési baleset történt csütörtök délelőtt Pápán, a Rozmaring utcában. Az elsődleges információk szerint egy középkorú férfi közlekedett robogójával, amikor eddig ismeretlen okból elesett.

Az esés következtében súlyos fejsérülést szenvedett. A helyszínre mentők és rendőrök is érkeztek, a férfi sérülései miatt mentőhelikoptert is riasztottak, hogy mielőbb kórházba szállíthassák. 

A mentőhelikopter az út közepén szállt le
Fotó: Haraszti Gábor

A mentés és helyszínelés idejére a rendőrség lezárta a Korona utca érintett szakaszát, a forgalmat elterelik. A baleset pontos körülményeit a hatóságok vizsgálják.

 

