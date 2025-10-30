október 30., csütörtök

Súlyos baleset történt, motor és egy személykocsi ütközött össze

A 8611-es út 24-es kilométerénél egy motor és egy személykocsi ütközött össze csütörtök délután.

Frontálisan karambolozott egy autó és egy motorkerékpár Kenyeri és Rábakecöl között, a hídon. A 8611-es út 24-es kilométeréhez a kenyeri és pápoci önkéntes, illetve a sárvári hivatásos tűzoltók vonultak. A helyszínre mentő is érkezett. A baleset miatt forgalomkorlátozásra kell számítani - közölte a veszprem.katasztrofavedelem.hu.

 


 

 

