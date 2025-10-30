Forgalomkorlátozás
1 órája
Súlyos baleset történt, motor és egy személykocsi ütközött össze
A 8611-es út 24-es kilométerénél egy motor és egy személykocsi ütközött össze csütörtök délután.
Frontálisan karambolozott egy autó és egy motorkerékpár Kenyeri és Rábakecöl között, a hídon. A 8611-es út 24-es kilométeréhez a kenyeri és pápoci önkéntes, illetve a sárvári hivatásos tűzoltók vonultak. A helyszínre mentő is érkezett. A baleset miatt forgalomkorlátozásra kell számítani - közölte a veszprem.katasztrofavedelem.hu.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre