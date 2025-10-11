Közlekedési baleset
2 órája
Súlyos karambol a 8-ason: három autó csapódott egymásba - torlódásra kell számítani!
Három személyautó ütközött össze az 8-as főúton szombaton délelőtt, Székesfehérváron. Több mentőautó is érkezett a helyszínre.
Három személyautó ütközött össze Székesfehérváron, a 8-as főút Holland fasorhoz közeli szakaszán - közölte a katasztrófavédelem.
A balesethez Székesfehérvár hivatásos tűzoltói érkeztek, akik megkezdték a műszaki mentést, és biztonsági okokból áramtalanították az egyik járművet. A helyszínen több hatóság is jelen van, köztük a rendőrség és a mentők, akik a sérültek ellátását és a forgalom irányítását végzik. A baleset pontos okait és körülményeit jelenleg vizsgálják, a közlekedőknek a térségben torlódásra kell számítani.
