Súlyos karambol a 8-ason: három autó csapódott egymásba - torlódásra kell számítani!

Három személyautó ütközött össze Székesfehérváron, a 8-as főút Holland fasorhoz közeli szakaszán - közölte a katasztrófavédelem.

A balesethez Székesfehérvár hivatásos tűzoltói érkeztek, akik megkezdték a műszaki mentést, és biztonsági okokból áramtalanították az egyik járművet. A helyszínen több hatóság is jelen van, köztük a rendőrség és a mentők, akik a sérültek ellátását és a forgalom irányítását végzik. A baleset pontos okait és körülményeit jelenleg vizsgálják, a közlekedőknek a térségben torlódásra kell számítani.