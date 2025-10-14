Súlyos karambol a 8-ason Veszprémnél: az egyik autó áttörte a szalagkorlátot az ütközés erejétől

Két személyautó ütközött a 8-as főúton Veszprém közelében, a 46–47. kilométerszelvény között.

Forrás: katasztrófavédelem

Az ütközés következtében az egyik gépkocsi átszakította a szalagkorlátot, emiatt a jármű a forgalmi sávból részben kimozdult. A helyszínre a veszprémi hivatásos tűzoltók érkeztek, akik műszaki mentést végeznek a sérült járműveknél. Az érintett útszakaszon jelenleg egy sávon halad a forgalom, a közlekedőknek torlódásra és lassabb haladásra kell számítaniuk - közölte a katasztrófavédelem.