Torlódásokra kell számítani
40 perce
Súlyos karambol a 8-ason Veszprémnél: az egyik autó áttörte a szalagkorlátot az ütközés erejétől
Két autó karambolozott a 8-as főúton Veszprém közelében, az érintett útszakaszon jelenleg egy sávon halad a forgalom.
Két személyautó ütközött a 8-as főúton Veszprém közelében, a 46–47. kilométerszelvény között.
Az ütközés következtében az egyik gépkocsi átszakította a szalagkorlátot, emiatt a jármű a forgalmi sávból részben kimozdult. A helyszínre a veszprémi hivatásos tűzoltók érkeztek, akik műszaki mentést végeznek a sérült járműveknél. Az érintett útszakaszon jelenleg egy sávon halad a forgalom, a közlekedőknek torlódásra és lassabb haladásra kell számítaniuk - közölte a katasztrófavédelem.
