Szatír garázdálkodik Ajkán?

„Fényes nappal (fél 3, 3 körül) az uszodás óvoda környékén magát 77 évesnek mondó, 165 cm körüli, őszes hajú, sejpítő, sötét kabátot, baseball sapkát viselő férfi fiatal lányokat szólít le és a nemi szervéről beszél nekik. Ha ez nem lenne elég, még közeledni is próbál" – írta a bejegyzés szerzője a szatírról.

Szatír közeledik fiatal lányok felé

Fotó: illusztráció

Az egyik hozzászóló szintén megosztott a férfival kapcsolatban egy történetet: „Gyermekem is találkozott a bácsival, addigra már nem kevés szeszes ital volt benne. A lépcsőházba akart bejutni a fiam után, arra hivatkozott, hogy valami nyugdíjas szervezetet keres. A gyermekem ügyesen leszerelte."

Szatírtól félnek az ajkaiak

Szerkesztőségünk megkereste az esettel kapcsolatban a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, akik azt nyilatkozták, hogy a közösségi oldalon megjelent poszt tartalmával kapcsolatban bejelentés nem érkezett a rendőrségre. Az Ajkai Rendőrkapitányság munkatársai ellenőrizték a bejegyzés adatait, egy személyt meghallgattak, bűncselekmény nem valósult meg. A közterületet a járőrök visszatérően ellenőrzik.

Korábban júliusban történt hasonló eset Veszprémben, amikor egy férfi egy kutyáját sétáltató lány előtt magához nyúlt. A rendőrség szintén júliusban fogta el azt a biciklis férfit, aki Alsóörsön és Balatonfüreden is több alkalommal a nemi szervét mutogatta a járókelőknek.