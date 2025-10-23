Közlekedési baleset
55 perce
Személyautó csapódott kerítésnek Nemeshanyon – mentőhelikopter is érkezett a helyszínre
Nemeshanyon, a Petőfi utcában egy személyautó kerítésnek ütközött, és a baleset következtében az autóban egy ember rekedt. A helyszínre az ajkai és sümegi hivatásos tűzoltók érkeztek és gyors beavatkozással kiszabadították a járműben ragadt személyt.
A mentés támogatására mentőhelikopter is érkezett a helyszínre. A baleset miatt a Petőfi utca teljes szélességében lezárásra került. A pontos baleseti körülmények és a sérült állapota további vizsgálat tárgyát képezik.
