Közlekedési baleset

55 perce

Személyautó csapódott kerítésnek Nemeshanyon – mentőhelikopter is érkezett a helyszínre

Címkék#baleset#katasztrófavédelelem#személyautó

Nemeshanyon, a Petőfi utcában egy személyautó kerítésnek ütközött, és a baleset következtében az autóban egy ember rekedt.

Farkas Réka

Nemeshanyon, a Petőfi utcában egy személyautó kerítésnek ütközött, és a baleset következtében az autóban egy ember rekedt. A helyszínre az ajkai és sümegi hivatásos tűzoltók érkeztek és gyors beavatkozással kiszabadították a járműben ragadt személyt.

Forrás: Katvéd

A mentés támogatására mentőhelikopter is érkezett a helyszínre. A baleset miatt a Petőfi utca teljes szélességében lezárásra került. A pontos baleseti körülmények és a sérült állapota további vizsgálat tárgyát képezik.

 

