Nyomuk veszett

Különös kerti eszköz lopására álltak rá Veszprémben, 7-et is megfújtak

Vannak tárgyak, amelyek különösen kedvesek az embernek. Sokan szeretnek bélyegeket vagy éppen bögréket gyűjteni, másoknak pedig a kert az igazi szenvedélyük — néha talán túlságosan is...

Farkas Réka

A rendőrségi körözések között sokféle eset található: eltűnt gyermekek, fiatalok, vagy éppen kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények. Ezek természetüknél fogva nem éppen kellemes érzéseket keltenek az emberben. Viszont ilyesmivel nem mindennap találkozik az ember: szerszámokat köröznek.

Nem mindennapi lopássorozat: szerszámokat köröznek.
Forrás:  Shutterstock

Szerszámokat köröz a rendőrség

Úgy tűnik, vármegyénkben valaki különösen kedveli a láncfűrészeket — ami önmagában persze nem volna baj. A probléma ott kezdődik, hogy az illető (vagy illetők) hét láncfűrész eltűnéséért felelősek. 

Láncfűrészeket köröznek: Itt az eltűnt szerszámok listája
Az eltűnt szerszámok listája.
Fotó: Police.hu

Az eltűnt szerszámokat  ide kattintva tekintheti meg. Ha bárkinek információja van az eltűnt láncfűrészekről, kérjük, értesítse a Veszprémi Rendőrkapitányságot a 8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. címen, vagy hívja a 36(88)428-022 telefonszámot.

Valaki inkább az arany ékszereket preferálja

A napokban más tolvajok is ténykedtek a vármegyében és az ország más részein is, de rajtavesztettek. A balatonfüredi rendőrök beazonosították azt a román házaspárt, akik közel 11 millió forint értékű arany ékszert loptak egy helyi üzletből, majd Budapesten elfogták őket.

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
