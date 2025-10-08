Szexuális erőszak miatt köröz egy fiatal férfit a rendőrség

A fiatal férfit ellen elfogatóparancs van érvényben szexuális erőszak miatt . A körözött személy magyar állampolgár, Nyíregyházán született. A rendőrség a lakosság segítségét kéri a felkutatásához, ezért mindenki, aki felismeri vagy tud tartózkodási helyéről, haladéktalanul jelezheti a hatóságoknak. A Nyírbátori Rendőrkapitányság elérhetősége: 4300 Nyírbátor, Bocskai u. 2–4, tel.: 36(42)281-666.

Balogh Attila ellen elfogatóparancs van érvényben szexuális erőszak miatt

Fotó: Police.hu

A körözés célja, hogy a fiatal férfi mielőbb a rendőrség kezére kerüljön, és az ügyben a jogi eljárás folytatódhasson. A hatóságok minden új információ alapján azonnal intézkednek.

A lakosság számára fontos az éberség: minden gyanús mozgás jelzése hozzájárulhat a körözött személy felkutatásához és az ügy gyors lezárásához.