Elfogatóparancs van érvényben

1 órája

Szexuális erőszak miatt köröz egy fiatal férfit a rendőrség

Címkék#körözés alatt álló személy#szexuális erőszak#elfogatóparancs#körözés

A Nyírbátori Rendőrkapitányság elfogatóparancs alapján keresi Balogh Attilát, aki 2007. február 14-én született Nyíregyházán. A körözést a Budapest Környéki Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja rendelte el 2025. május 27-én, a megfelelő jogi eljárás keretében.

Veol.hu

A fiatal férfit ellen elfogatóparancs van érvényben szexuális erőszak miatt . A körözött személy magyar állampolgár, Nyíregyházán született. A rendőrség a lakosság segítségét kéri a felkutatásához, ezért mindenki, aki felismeri vagy tud tartózkodási helyéről, haladéktalanul jelezheti a hatóságoknak. A Nyírbátori Rendőrkapitányság elérhetősége: 4300 Nyírbátor, Bocskai u. 2–4, tel.: 36(42)281-666.

Balogh Attila ellen elfogatóparancs van érvényben szexuális erőszak miatt
Balogh Attila ellen elfogatóparancs van érvényben szexuális erőszak miatt
Fotó: Police.hu

A körözés célja, hogy a fiatal férfi mielőbb a rendőrség kezére kerüljön, és az ügyben a jogi eljárás folytatódhasson. A hatóságok minden új információ alapján azonnal intézkednek.

A lakosság számára fontos az éberség: minden gyanús mozgás jelzése hozzájárulhat a körözött személy felkutatásához és az ügy gyors lezárásához.

A szexuális erőszak bűntett, amely különböző súlyosságú esetekben 2–20 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő (BTK 197§)

 Ide tartozik:

  • erőszakkal vagy fenyegetéssel kényszerített szexuális cselekmény,
  • védekezésre képtelen személy kihasználása,
  • tizenkét év alatti személy bevonása szexuális cselekménybe,
  • hozzátartozó, gondozott vagy hatalom alatt álló személy sérelmére elkövetett cselekmény,
  • több elkövető részvétele.

A büntetés súlyosabb, ha a cselekményt kiskorú vagy különösen védett személy sérelmére követik el. Az is büntetendő, aki a bűncselekményhez szükséges vagy azt könnyítő feltételeket biztosít (3 évig terjedő szabadságvesztés).

 

 

 

