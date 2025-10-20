október 20., hétfő

2 órája

Gyomorforgató, amit ez a suhanc tett a tinilánnyal, most rá vadászik mindenki

Címkék#erőszak#rendőrség#elfogatóparancs

Szexuális erőszak bűntette miatt köröznek a veszprémi rendőrök egy 17 éves fiút.

Veol.hu

A nyíregyházi születésű Magyar Balázs ellen október 18-án rendeltek el elfogatóparancsot, mivel a 17 éves fiút szexuális erőszakkal gyanúsítják. A bűncselekményt egy 18. életévét be nem töltött gyermeken követte el. 

A 17 éves Magyar Balázs szexuális erőszakot követett el
A 17 éves Magyar Balázs szexuális erőszakot követett el
Fotó: police.hu

Szexuális erőszakot követett el a tinédzser fiú

A Veszprémi Járásbíróság körözést rendelt el a 17 éves Magyar Balázs ellen. A Veszprémi Rendőrkapitányság október 18-a óta keresi a szexuális erőszakot elkövető tinédzsert. Amennyiben olvasónk információval rendelkezik a bűnöző hollétéről, személyesen tehet bejelentést Veszprémben, a Bajcsy-Zsilinszky utca 2-es szám alatt, vagy telefonon a 36(88)428-022 számon. 

A Büntető Törvénykönyv 197. §-a szerint szexuális erőszakot követ el az, aki szexuális kényszerítést alkalmaz erőszakkal, élet vagy testi épség elleni fenyegetéssel, vagy kihasználja a sértett védekezésre képtelen állapotát. Ha a cselekmény a 18. életévét be nem töltött személy sérelmére történik, vagy az elkövető hozzátartozója, illetve hatalma alatt álló személy, a büntetés öt–tíz év közötti, súlyosabb esetekben pedig öt–húsz év lehet.

Nemrég írtunk arról, hogy egy szintén nyíregyházi születésű 18 éves férfit köröz a rendőrség szexuális erőszak bűntette miatt. Balogh Attila ellen május végén adtak ki elfogatóparancsot, de azóta sem tudták kézre keríteni. 

 

