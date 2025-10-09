október 9., csütörtök

Dénes névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ellenőrzések

51 perce

Rendőri razzia tarolta le Veszprém megyét, szigorodó szabályt néztek be a sofőrök (+ videó!)

Címkék#öv#rendőr#mobiltelefon#pénzbírság

Veszprém vármegyében a rendőrök a balesetek megelőzése érdekében folyamatosan ellenőrzéseket tartanak és kiszűrik a forgalomból a szabálysértőket. Szerdán jó sok szabálysértőt füleltek le.

Szilas Lilla
Rendőri razzia tarolta le Veszprém megyét, szigorodó szabályt néztek be a sofőrök (+ videó!)

Fotó: Veszprém Vármegyei Rendőrség / Facebook

A rendőrség megismétli az idén szeptemberben tartott közlekedésbiztonsági akciót, tekintettel azokra a negatív tapasztalatokra, miszerint továbbra is sok sofőr vezetés közben kezében tartja a mobiltelefonját és a biztonsági öv használatát is többen elmulasztják. Október 6. és 12. között "Figyelj az útra" elnevezéssel országos közlekedésbiztonsági ellenőrzést tartanak Magyarország közútjain.

A tegnapi közlekedésbiztonsági ellenőrzés során 61 sofőrrel szemben intézkedtek
A tegnapi közlekedésbiztonsági ellenőrzés során 61 sofőrrel szemben intézkedtek
Fotó: Veszprém Vármegyei Rendőrség / Facebook

A Veszprém vármegyei rendőrség által megosztott bejegyzés szerint szerdán az egyéb jogsértések mellett 17 olyan sofőrrel szemben intézkedtek, akik vezetés közben kézben tartották mobiltelefonjukat, továbbá 44 fő nem kötötte be a biztonsági övét. A szabálysértőket pénzbírsággal sújtották.

A közlekedésbiztonsági akció folytatódik

Október 12-ig még fokozott ellenőrzésekre kell számítani, melyek során a menet közbeni mobiltelefon használatot ellenőrzik majd, valamint minden olyan magatartást, amely elvonja a figyelmet a járművezetéstől, és veszélyezteti a közlekedésbiztonságot. 

Céljuk, hogy felhívják a figyelmet a figyelmes, felelősségteljes közlekedés fontosságára, és ezáltal csökkentsék a balesetek kockázatát. A szabályokat nem csak az ellenőrzések idején, hanem minden esetben kötelesek betartani a járművezetők. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu