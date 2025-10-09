Rendőri razzia tarolta le Veszprém megyét, szigorodó szabályt néztek be a sofőrök (+ videó!)

A rendőrség megismétli az idén szeptemberben tartott közlekedésbiztonsági akciót, tekintettel azokra a negatív tapasztalatokra, miszerint továbbra is sok sofőr vezetés közben kezében tartja a mobiltelefonját és a biztonsági öv használatát is többen elmulasztják. Október 6. és 12. között "Figyelj az útra" elnevezéssel országos közlekedésbiztonsági ellenőrzést tartanak Magyarország közútjain.

A tegnapi közlekedésbiztonsági ellenőrzés során 61 sofőrrel szemben intézkedtek

Fotó: Veszprém Vármegyei Rendőrség / Facebook

A Veszprém vármegyei rendőrség által megosztott bejegyzés szerint szerdán az egyéb jogsértések mellett 17 olyan sofőrrel szemben intézkedtek, akik vezetés közben kézben tartották mobiltelefonjukat, továbbá 44 fő nem kötötte be a biztonsági övét. A szabálysértőket pénzbírsággal sújtották.

A közlekedésbiztonsági akció folytatódik

Október 12-ig még fokozott ellenőrzésekre kell számítani, melyek során a menet közbeni mobiltelefon használatot ellenőrzik majd, valamint minden olyan magatartást, amely elvonja a figyelmet a járművezetéstől, és veszélyezteti a közlekedésbiztonságot.

Céljuk, hogy felhívják a figyelmet a figyelmes, felelősségteljes közlekedés fontosságára, és ezáltal csökkentsék a balesetek kockázatát. A szabályokat nem csak az ellenőrzések idején, hanem minden esetben kötelesek betartani a járművezetők.