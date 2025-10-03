október 3., péntek

Csalás

Lenyúlták tízmillió forintját egy rafinált telefonos trükkel (+ videó)

Valósnak tűnő budapesti számról, rendőrségi jelvénnyel mutatkozott be a telefonos csaló, aki több részletben csalta ki az áldozat összes megtakarítását. A férfi csak órákkal később jött rá, hogy jól felépített átverés áldozata lett.

Bogdán Katalin

Telefonos csalás: A hívás reggel érkezett, és elsőre semmi nem utalt arra, hogy csalás lenne: a vonal végén rendőrként bemutatkozó férfi BRFK-s jelvényszámot mondott be, háttérben irodai zajok, másik vonalon „beszélgető rendőrök” hallatszottak. A hívás budapesti vezetékes számról jött, így az áldozat nem gyanakodott - hangzott el a Veszprém vármegyei rendőrség Facebook-videójában.

Forrás: Facebook/Veszprém vármegyei rendőrség

Tízmilliós telefonos csalás: így hitették el, hogy a rendőrség segít

A férfinek azt állították, hogy megtámadták a bankszámláját, és egy cég „rátelepedett” a számlájára. A hívó azt javasolta, hogy a pénzét ideiglenesen egy anonim biztonsági számlára utalja, míg létrehoznak neki egy új számlaszámot új direkt azonosítóval.

A beszélgetés több órán át zajlott, közben a férfit arra kérték, hogy tartsa vonalban a telefont. Elmondása szerint a csalók profin használták a szakmai zsargont, és azt ígérték, hogy minden rendben lesz. Először 1 millió forintot utalt, majd további részletekben összesen 10,6 millió forintot.

A hívó még program telepítéséről is beszélt, de erre végül nem került sor – csak az utalások történtek meg. A férfi azt várta, hogy érkezik egy új direkt azonosító SMS-ben, de ez sosem jött meg. Végül rájött: csalás áldozata lett.

 

