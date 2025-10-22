október 22., szerda

Elfajult a vita, ököllel ütötte a nőt

Távoltartás elrendelésére tett indítványt az Ajkai Járási Ügyészség azzal az 53 éves devecseri férfival szemben, aki a megalapozott gyanú szerint veszekedésük során bántalmazta a volt élettársát Devecserben.

Szilas Lilla

A súlyos testi sértés bűntettével gyanúsított férfi ez év tavaszától élt élettársi kapcsolatban a sértettel. A pár 2025. október 13-án, a lakóhelyén közösen italozott, melynek során szóváltásba kerültek egymással, és a férfi kétszer ököllel arcon ütötte az asszonyt, aki ennek következtében orrcsonttörést és zúzódásos sérülést szenvedett – közölte a Veszprém Vármegyei Főügyészség a testi sértés kapcsán. 

A testi sértés következtében a nő orrcsonttörést és zúzódásos sérülést szenvedett
A testi sértést elkövető férfi ellen távoltartást rendelnek el

A sértett a bántalmazást követően az élettársi kapcsolatát megszüntette, és elköltözött a gyanúsítottól.

Az ügyészség a büntetett előéletű elkövetővel szemben a bűnismétlés veszélye miatt indítványozta a távoltartás elrendelését, amelynek a járásbíróság nyomozási bírója helyt adott, és a kényszerintézkedést négy hónapra elrendelte. A végzés végleges.

Az ügyészség nemrég szintén távoltartást rendelt el egy férfi ellen, akit magánlaksértéssel, zaklatással, könnyű testi sértéssel és rongálással gyanúsítanak. A férfi nem tudta elfogadni, hogy élettársa szakított vele, ezért rendszeresen zaklatta a nőt, majd október elején az új párja Herend környéki otthonában berúgta az ajtót, és rájuk támadt. A gyanúsított 2025. október 2-án késő este ittasan a sértettek lakóhelyre ment, berúgta a bejárati ajtót, majd a házigazda férfira támadt, aki csak a védekezésének köszönhetően szabadult ki a szorításából. Az agresszív zaklató szidalmazta a volt élettársát, és megöléssel fenyegette őket. Az asszony végül telefonon értesítette a rendőrséget, párja pedig a kiérkezésükig a helyszínen visszatartotta a férfit, aki az ajtó megrongálásával 200 ezer forintos kárt okozott.

 

 

