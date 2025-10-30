október 30., csütörtök

Alfonz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Körözés

1 órája

Veszprém szülöttje nem kispályás, toplistás bűnözőként vadászik rá Európa

Címkék#rendőrség#körözés#bűnöző

Ezt a Veszprémben született bűnözőt jelenleg egész Európában keresik a hatóságok, több illegális tevékenységben is részt vett.

Farkas Réka

A hatóságok egész Európában keresik a veszprémi születésű férfit, aki több súlyos bűncselekmény miatt is a rendőrség látókörébe került. A veszprémi születésű Farsang Zsolt István, 1974. április 24-én született magyar állampolgár, akit kábítószer-kereskedelem és pénzmosás gyanújával toplistás veszprémi bűnözőként köröznek.

Toplistás veszprémi bűnözőt hajt ezért egész Európa.
Toplistás veszprémi bűnözőt hajt ezért egész Európa.
Forrás:  Police.hu

Toplistás veszprémi bűnöző szabadlábon

A férfi korábban már szabadságvesztését töltötte kábítószerrel kapcsolatos ügyek miatt, de a hatóságok szerint tevékenysége tovább folytatódott, és kiterjedt a bűncselekményekből származó pénzek tisztára mosására is. A nyomozás jelenlegi adatai alapján Farsang neve több, szervezett bűnözéshez köthető ügyben is felmerült. Ellene a Büntető Törvénykönyv 176. §-a szerint kábítószer-kereskedelem, valamint a 399. § alapján pénzmosás bűntette miatt folyik eljárás. A körözés alatt álló férfi tartózkodási helye ismeretlen, ezért a hatóságok nemcsak Magyarországon, hanem nemzetközi szinten is keresik.

A Budapesti XX–XXIII. kerületi Rendőrkapitányság és a Gödöllői Rendőrkapitányság munkatársai kérik, hogy aki a képen látható férfit látja, tartózkodási helyével vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a rendőrkapitányságokon, vagy tegyen bejelentést a 36 (1) 421-1800 és a 36 (28) 524-600 telefonszámokon, illetve a 112-es, díjmentes segélyhívó számon.

Pápán is van toplistás bűnöző, pedig milyen fiatal

A rendőrök nagy erőkkel keresik azt a fiút, aki Pápa környékén több bűncselekményt is elkövetett. A hatóságok szerint a kiskorú bűnöző lopás és rablás miatt került a körözési listára. A Pápai Rendőrkapitányság 2025. október 22-én rendelte el a körözést, a fiú azóta ismeretlen helyen bujkál.

Van, akinek más az ízlése

A rendőrségi körözések között sokféle eset található: eltűnt gyermekek, fiatalok, vagy éppen kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények. Viszont ilyesmivel nem mindennap találkozik az ember: szerszámokat köröznek. Úgy tűnik, vármegyénkben valaki különösen kedveli a láncfűrészeket — ami önmagában persze nem volna baj. A probléma ott kezdődik, hogy az illető (vagy illetők) hét láncfűrész eltűnéséért felelősek. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu