Veszprém szülöttje nem kispályás, toplistás bűnözőként vadászik rá Európa

A hatóságok egész Európában keresik a veszprémi születésű férfit, aki több súlyos bűncselekmény miatt is a rendőrség látókörébe került. A veszprémi születésű Farsang Zsolt István, 1974. április 24-én született magyar állampolgár, akit kábítószer-kereskedelem és pénzmosás gyanújával toplistás veszprémi bűnözőként köröznek.

Forrás: Police.hu

A férfi korábban már szabadságvesztését töltötte kábítószerrel kapcsolatos ügyek miatt, de a hatóságok szerint tevékenysége tovább folytatódott, és kiterjedt a bűncselekményekből származó pénzek tisztára mosására is. A nyomozás jelenlegi adatai alapján Farsang neve több, szervezett bűnözéshez köthető ügyben is felmerült. Ellene a Büntető Törvénykönyv 176. §-a szerint kábítószer-kereskedelem, valamint a 399. § alapján pénzmosás bűntette miatt folyik eljárás. A körözés alatt álló férfi tartózkodási helye ismeretlen, ezért a hatóságok nemcsak Magyarországon, hanem nemzetközi szinten is keresik.

A Budapesti XX–XXIII. kerületi Rendőrkapitányság és a Gödöllői Rendőrkapitányság munkatársai kérik, hogy aki a képen látható férfit látja, tartózkodási helyével vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a rendőrkapitányságokon, vagy tegyen bejelentést a 36 (1) 421-1800 és a 36 (28) 524-600 telefonszámokon, illetve a 112-es, díjmentes segélyhívó számon.

Pápán is van toplistás bűnöző, pedig milyen fiatal

A rendőrök nagy erőkkel keresik azt a fiút, aki Pápa környékén több bűncselekményt is elkövetett. A hatóságok szerint a kiskorú bűnöző lopás és rablás miatt került a körözési listára. A Pápai Rendőrkapitányság 2025. október 22-én rendelte el a körözést, a fiú azóta ismeretlen helyen bujkál.