Betörték egy bakonyi lakás ajtaját, mutatjuk, hogyan előzhették volna ezt meg
Ha benne marad a lakásajtó zárjában belülről a kulcs, akkor a bent lévőnek baj esetén ne tudnak segíteni gondozói, szerettei. Most is történt egy ilyen eset a Bakonyban, van tanulsága, de persze azt is tudni kell, hogy a tűzoltóság mindenképp tud ezekre a helyzetekre megoldást. A szabályok szerint történik ilyenkor az ajtónyitás, hatósági tanú jelenlétében.
Csütörtök este egy gondozó tett bejelentést arról a segélyhívón, hogy zirci gondozottja feltehetően elesett a lakásában, ugyanis nem reagált a telefonhívásokra, a kopogásra sem. A kulcsa pedig belülről benne volt a zárban, ezért nem tudott bejutni hozzá a gondozója. A Zirci Önkormányzati Tűzoltóság egysége segített a bajban.
A tűzoltóság egysége segített
A tűzoltóság megoldotta a bakonyi kisvárosban az ajtónyitást, műszaki mentés keretében. Már nem először segítettek így idős emberek, nyugdíjasok lakásban történt balesetekor. Kulcshelyzetben. Ez is életmentő, az ilyen helyzet is életveszélyes lehet.
Reméljük, az ezúttal kimentett embernek nincs nagyobb baja. Jobbulást kívánunk neki!
Az eset tanulságai
- Idős, beteg emberek esetében ismerőseinek, szomszédainak, barátainak érdemes figyelniük arra, jól van-e. Felhívhatják időnként, becsengethetnek hozzá.
- Az egyedülálló idősek gondosóra révén is segítséget kérhetnek, ha bajba kerülnek otthonukban.
- A szociális gondozók szerepe óriási az idősellátásban.
- Az a legjobb, ha az idős ember sosem hagyja bent a lakásajtó zárjában a kulcsot.
- Tudomásunk szerint léteznek olyan zárak, amelyek akkor is kinyithatók kívülről kulccsal, ha belülről benne hagytak egy másik kulcsot. Épp a mostani zirci esethez hasonló helyzetek miatt találták ki.
