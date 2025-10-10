Betörték egy bakonyi lakás ajtaját, mutatjuk, hogyan előzhették volna ezt meg

Csütörtök este egy gondozó tett bejelentést arról a segélyhívón, hogy zirci gondozottja feltehetően elesett a lakásában, ugyanis nem reagált a telefonhívásokra, a kopogásra sem. A kulcsa pedig belülről benne volt a zárban, ezért nem tudott bejutni hozzá a gondozója. A Zirci Önkormányzati Tűzoltóság egysége segített a bajban.

A zirci tűzoltóság akkor is a helyszínre siet a Bakonyban, ha ajtónyitást kell megoldani. Ez is életmentő lehet.

Fotó: Rimányi Zita/Napló

A tűzoltóság egysége segített

A tűzoltóság megoldotta a bakonyi kisvárosban az ajtónyitást, műszaki mentés keretében. Már nem először segítettek így idős emberek, nyugdíjasok lakásban történt balesetekor. Kulcshelyzetben. Ez is életmentő, az ilyen helyzet is életveszélyes lehet.

Reméljük, az ezúttal kimentett embernek nincs nagyobb baja. Jobbulást kívánunk neki!

Az eset tanulságai