október 10., péntek

Gedeon névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

26 perce

Betörték egy bakonyi lakás ajtaját, mutatjuk, hogyan előzhették volna ezt meg

Címkék#ajtó#tűzoltóság#zár#Zirc#segítség#bakony#tanulság#tanú#kulcs#nyugdíjas

Ha benne marad a lakásajtó zárjában belülről a kulcs, akkor a bent lévőnek baj esetén ne tudnak segíteni gondozói, szerettei. Most is történt egy ilyen eset a Bakonyban, van tanulsága, de persze azt is tudni kell, hogy a tűzoltóság mindenképp tud ezekre a helyzetekre megoldást. A szabályok szerint történik ilyenkor az ajtónyitás, hatósági tanú jelenlétében.

Rimányi Zita

Csütörtök este egy gondozó tett bejelentést arról a segélyhívón, hogy zirci gondozottja feltehetően elesett a lakásában, ugyanis nem reagált a telefonhívásokra, a kopogásra sem. A kulcsa pedig belülről benne volt a zárban, ezért nem tudott bejutni hozzá a gondozója. A Zirci Önkormányzati Tűzoltóság egysége segített a bajban.

A zirci tűzoltóság akkor is a helyszínre siet a Bakonyban, ha ajtónyitást kell megoldani. Ez is életmentő lehet.
A zirci tűzoltóság akkor is a helyszínre siet a Bakonyban, ha ajtónyitást kell megoldani. Ez is életmentő lehet.
Fotó: Rimányi Zita/Napló

A tűzoltóság egysége segített

A tűzoltóság megoldotta a bakonyi kisvárosban az ajtónyitást, műszaki mentés keretében. Már nem először segítettek így idős emberek, nyugdíjasok lakásban történt balesetekor. Kulcshelyzetben. Ez is életmentő, az ilyen helyzet is életveszélyes lehet.

Reméljük, az ezúttal kimentett embernek nincs nagyobb baja. Jobbulást kívánunk neki!

Az eset tanulságai

  • Idős, beteg emberek esetében ismerőseinek, szomszédainak, barátainak érdemes figyelniük arra, jól van-e. Felhívhatják időnként, becsengethetnek hozzá.
  • Az egyedülálló idősek gondosóra révén is segítséget kérhetnek, ha bajba kerülnek otthonukban.
  • A szociális gondozók szerepe óriási az idősellátásban.
  • Az a legjobb, ha az idős ember sosem hagyja bent a lakásajtó zárjában a kulcsot.
  • Tudomásunk szerint léteznek olyan zárak, amelyek akkor is kinyithatók kívülről kulccsal, ha belülről benne hagytak egy másik kulcsot. Épp a mostani zirci esethez hasonló helyzetek miatt találták ki.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu