Kidobta az ablakon a megtakarítását egy idős hölgy – ismét lecsaptak az „unokázós” csalók Veszprémben

A férfi azt állította, hogy a nő lánya rendőrségi őrizetbe került, és csak pénzért váltható ki. A hirtelen jött aggodalom hatására az idős nő nem gyanakodott: a tipikus unokázós csalás módszerének bedőlve összeszedte megtakarított pénzét – több százezer forintot –, valamint arany ékszereit, majd az ablakon keresztül ledobta azokat a csalónak. A kár összege megközelíti a hárommillió forintot.

Unokázós csalás áldozata lett egy idős hölgy Veszprémben

Forrás: police.hu

A Veszprémi Rendőrkapitányság csalás miatt indított nyomozást az ügyben. A hatóságok felhívják a figyelmet arra, hogy az ilyen esetek sajnos egyre gyakoribbak: az elkövetők gyakran idős embereket szemelnek ki, akiket telefonon keresztül próbálnak megtéveszteni. Az úgynevezett „unokázós” csalások lényege, hogy a bűnözők rokon vagy hivatalos személy szerepébe bújva – például rendőrnek, ügyvédnek, orvosnak kiadva magukat – sürgős helyzetre hivatkozva kérnek pénzt, ékszert vagy más értéket.

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság hangsúlyozza: hivatalos személy soha nem kér pénzt, és soha nem utasít értékek átadására. Ha valaki hasonló hívást kap, azonnal tegye le a telefont, majd hívja fel azt a hozzátartozót, akire a hívó fél hivatkozott – így gyorsan kiderülhet, hogy csalási kísérletről van szó. Fontos továbbá, hogy semmilyen körülmények között ne adjuk meg személyes vagy banki adatainkat idegeneknek, és legyünk óvatosak azzal is, miről beszélünk nyilvános helyeken, mert az információkkal könnyen visszaélhetnek.

A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy hívják azonnal a 112-es segélyhívó számot, ha bűncselekmény gyanúja merül fel, vagy ha csalási kísérlet célpontjává válnak.

Hogyan védekezzünk az unokázós csalás ellen? – A rendőrség segít!

A Veszprém vármegyei rendőrök folyamatosan dolgoznak az ilyen esetek megelőzésén: rendszeresen tartanak előadásokat az idősebb korosztály számára, ahol részletesen ismertetik a leggyakoribb csalási módszereket, köztük az „unokázós” trükköket is. A cél, hogy minél több ember felismerje a veszélyt, és senki ne váljon a megtévesztők áldozatává.