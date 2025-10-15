1 órája
Elfogták a körözött unokázós csalót, videón a részletek
2025. október 6-án délután egy idős nőt vezetékes telefonon kereste egy magát ügyvédnek kiadó férfi, aki azt állította, hogy az egyik hozzátartozója bajban van.
Ahogy korábbi cikkünkben írtuk, egy 26 éves budapesti férfi ellen csalás miatt indult eljárás, miután október 6-án egy veszprémi idős asszonytól több százezer forintot és ékszereket csalt ki. Az unokázós csalót nem körözte sokáig a rendőrség.
A unokázós csaló nem menekülhetett
A férfi magát ügyvédnek kiadva telefonon azt állította, hogy a nő lánya „letartóztatásra került”, és a szabadlábra helyezéshez kauciót kell fizetni. Az asszony a kért összeget és ékszereit az ablakon át adta át a csalónak. A veszprémi rendőrök gyorsan azonosították a gyanúsítottat, körözést adtak ki ellene, és a kicsalt ékszereket egy budapesti értékesítőnél lefoglalták.
Október 15-én Sopronban fogták el a férfit, aki kihallgatását követően őrizetbe került, és a hatóság kezdeményezte letartóztatását.
