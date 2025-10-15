Elfogták a körözött unokázós csalót, videón a részletek

Ahogy korábbi cikkünkben írtuk, egy 26 éves budapesti férfi ellen csalás miatt indult eljárás, miután október 6-án egy veszprémi idős asszonytól több százezer forintot és ékszereket csalt ki. Az unokázós csalót nem körözte sokáig a rendőrség.

Az unokázós csaló 4 millió forint értékben lopott.

Forrás: Police.hu

A unokázós csaló nem menekülhetett

A férfi magát ügyvédnek kiadva telefonon azt állította, hogy a nő lánya „letartóztatásra került”, és a szabadlábra helyezéshez kauciót kell fizetni. Az asszony a kért összeget és ékszereit az ablakon át adta át a csalónak. A veszprémi rendőrök gyorsan azonosították a gyanúsítottat, körözést adtak ki ellene, és a kicsalt ékszereket egy budapesti értékesítőnél lefoglalták.

Október 15-én Sopronban fogták el a férfit, aki kihallgatását követően őrizetbe került, és a hatóság kezdeményezte letartóztatását.