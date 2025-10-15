október 15., szerda

Idős nőt vert át

1 órája

Elfogták a körözött unokázós csalót, videón a részletek

Címkék#szajré#csaló#elkapták

2025. október 6-án délután egy idős nőt vezetékes telefonon kereste egy magát ügyvédnek kiadó férfi, aki azt állította, hogy az egyik hozzátartozója bajban van.

Farkas Réka

Ahogy korábbi cikkünkben írtuk, egy 26 éves budapesti férfi ellen csalás miatt indult eljárás, miután október 6-án egy veszprémi idős asszonytól több százezer forintot és ékszereket csalt ki. Az unokázós csalót nem körözte sokáig a rendőrség.

Az unokázós csaló 4 millió forint értékben lopott.
Forrás:  Police.hu

A unokázós csaló nem menekülhetett

A férfi magát ügyvédnek kiadva telefonon azt állította, hogy a nő lánya „letartóztatásra került”, és a szabadlábra helyezéshez kauciót kell fizetni. Az asszony a kért összeget és ékszereit az ablakon át adta át a csalónak. A veszprémi rendőrök gyorsan azonosították a gyanúsítottat, körözést adtak ki ellene, és a kicsalt ékszereket egy budapesti értékesítőnél lefoglalták. 

Október 15-én Sopronban fogták el a férfit, aki kihallgatását követően őrizetbe került, és a hatóság kezdeményezte letartóztatását.

 

