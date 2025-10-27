Kiskorút támadtak meg Veszprém nyílt utcáján, videóra is vették

A Veszprém Vármegyei Főügyészség indítványozta annak a 24 és 17 éves miskolci testvérpárnak a letartóztatását, akik a gyanú szerint október 23-án hajnalban Veszprémben a buszpályaudvaron egy kiskorútól próbálták értéktárgyait kicsikarni, majd megalázták, videóra vették, és a felvételt feltöltötték az internetre. Az idősebb testvér az utcai támadás után egy dohányboltban egy felnőtt férfit is bántalmazott, és elvette a cigarettáját és a pénzét.

Utcai támadás Veszprémben: fiatalkorút aláztak meg

A nyomozás adatai szerint a két férfi hajnalban, a veszprémi buszpályaudvaron szólította le a fiút. Az idősebb testvér azt követelte, hogy vegye le 200 ezer forint értékű cipőjét, különben megverik. A fenyegetések ellenére a sértett nem tett eleget a kérésnek, ezért az idősebb elkövető a 238 ezer forint értékű telefonját is követelte, majd megalázásként rákényszerítette, hogy csókolja meg a cipőjét, és letérdeljen előtte. A fiúról videó készült, amelyet a gyanúsított később feltöltött a közösségi médiába.

A 24 éves férfi még ugyanazon a napon két ismerősével italozott, amikor egyiküket szintén megütötte, és arra kényszerítette, hogy „meghunyászkodjon” előtte. A férfitól elvette a cigarettáját és a pénzét is, majd pofon ütötte és csicskának nevezte a férfit. A sértett végül a dohányboltból értesítette a rendőrséget.

Az ügyészség szerint fennáll a szökés, az elrejtőzés, valamint a bűnismétlés veszélye, ezért kezdeményezték a testvérpár letartóztatását. A Veszprémi Járásbíróság nyomozási bírója helyt adott az indítványnak, így a két férfi előzetes letartóztatásban várja a nyomozás folytatását. A döntés egyelőre nem jogerős.

