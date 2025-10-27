október 27., hétfő

Kiskorút támadtak meg Veszprém nyílt utcáján, videóra is vették

Kiskorú gyermektől próbálta a cipőjét és a telefonját kicsikarni egy testvérpár, majd megalázták, videóra vették, és a felvételt feltöltötték az internetre. Az utcai támadás után idősebb testvér később egy felnőtt férfit is bántalmazott, és elvette a cigarettáját és a pénzét.

Veol.hu

A Veszprém Vármegyei Főügyészség indítványozta annak a 24 és 17 éves miskolci testvérpárnak a letartóztatását, akik a gyanú szerint október 23-án hajnalban Veszprémben a buszpályaudvaron egy kiskorútól próbálták értéktárgyait kicsikarni, majd megalázták, videóra vették, és a felvételt feltöltötték az internetre. Az idősebb testvér az utcai támadás után egy dohányboltban egy felnőtt férfit is bántalmazott, és elvette a cigarettáját és a pénzét.

Utcai támadás Veszprémben: fiatalkorút aláztak meg Fotó: Shutterstock
Utcai támadás Veszprémben: fiatalkorút aláztak meg
Fotó: Shutterstock

Utcai támadás Veszprémben

A nyomozás adatai szerint a két férfi hajnalban, a veszprémi buszpályaudvaron szólította le a fiút. Az idősebb testvér azt követelte, hogy vegye le 200 ezer forint értékű cipőjét, különben megverik. A fenyegetések ellenére a sértett nem tett eleget a kérésnek, ezért az idősebb elkövető a 238 ezer forint értékű telefonját is követelte, majd megalázásként rákényszerítette, hogy csókolja meg a cipőjét, és letérdeljen előtte. A fiúról videó készült, amelyet a gyanúsított később feltöltött a közösségi médiába.

A 24 éves férfi még ugyanazon a napon két ismerősével italozott, amikor egyiküket szintén megütötte, és arra kényszerítette, hogy „meghunyászkodjon” előtte. A férfitól elvette a cigarettáját és a pénzét is, majd pofon ütötte és csicskának nevezte a férfit. A sértett végül a dohányboltból értesítette a rendőrséget.

Az ügyészség szerint fennáll a szökés, az elrejtőzés, valamint a bűnismétlés veszélye, ezért kezdeményezték a testvérpár letartóztatását. A Veszprémi Járásbíróság nyomozási bírója helyt adott az indítványnak, így a két férfi előzetes letartóztatásban várja a nyomozás folytatását. A döntés egyelőre nem jogerős.

Garázdaság, erőszak

Sajnos nem ismeretlenek a hasonló esetek megyénkben. Garázdaság bűntette miatt most emelt vádat az Ajkai Járási Ügyészség azzal a két, harmincas éveiben járó férfival és 30 éves nővel szemben, akik tavaly szeptemberben a devecseri rendőrőrs előtt verekedtek össze. Szintén az Ajkai Járási Ügyészség tett indítványt távoltartás elrendelésére azzal az 53 éves devecseri férfival szemben, aki a megalapozott gyanú szerint veszekedésük során bántalmazta a volt élettársát Devecserben. Az elmúlt hét híre, hogy emberkereskedelem és kényszermunka, valamint rablás bűntette miatt vádat emelt a Veszprém Vármegyei Főügyészség azzal az 50 éves veszprémi férfival szemben, aki nemcsak ingyen dolgoztatta a sértettet, de még a máshol keresett pénzétől is megfosztotta.

A jó hír, hogy ezek az elkövetőket elfogták, ellenük megindult az eljárás, egy darabig vélhetően nem lesznek veszélyesek a társadalomra. 

 

 

