Súlyos pillanatok az országúton: busz ütött el egy őzet

A Veszprém vármegyei rendőrség folyamatosan tájékoztatja a lakosságot az utakon történt vadbalesetekről, hogy minél több ember figyelmét hívják fel arra, milyen nagy szerepe van a körültekintő közlekedésnek abban, hogy elkerüljük a baleseteket.

Az elmúlt napokban egy autóbusz szenvedett vadbalesetet Gyulakeszi térségében

Fotó: Veszprém Vármegyei Rendőrség / Facebook

"A képeken látható személygépkocsi vezetője a 71-es számú főúton, Alsóörs és Balatonfüred között találkozott vaddisznóval féktávolságon belül, az autóbusz vezetője pedig Gyulakeszi térségében ütött el egy őzet" - osztották meg a Facebook-bejegyzésben.

Vaddisznót gázolt el ez az autó

Fotó: Veszprém Vármegyei Rendőrség / Facebook

Így kerüld el a vadbaleseteket

Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy az erdős-bokros útszakaszokon a megszokottnál lassabban közlekedj, folyamatosan figyeld az út mindkét oldalát, és ha vadat látsz, azonnal lassíts! Ezen kívül a rendőrség minden esetben megosztja azt a térképet, melyen jól látszik, hol jellemző Veszprém vármegyében leginkább a vadak előfordulása az utakon.

Szeptember végén szintén sokkoló képeket osztott meg a rendőrség, melyeken olyan autók szerepelnek, akik nem tudták elkerülni a vadgázolást. Ez mutatja, hogy nem csak éjszaka, hanem nappal is fokozott figyelemre van szükség, mert bármelyik pillanatban előugorhat a bokrok közül egy vad.