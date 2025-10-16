Megszaporodtak a vadbalesetek: mutatjuk a legveszélyesebb útszakaszokat (videó)

A Veszprém vármegyei rendőrség által közzétett videón is jól látszik, hogy a sötétségből a legváratlanabb pillanatban léphet elő egy vad. Nem keres zebrát, és nem várja meg az autóst – viszont annál nagyobb bajt tud okozni, ami akár súlyos kimenetelű vadbalesethez is vezethet.

A rendőrség figyelmeztet: egyre több a vadbaleset.

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A vadbaleset komoly károkat okoz

Az utóbbi hónapokban megszaporodtak azok az esetek, amikor nemcsak az állat vesztette életét, hanem a járművekben is komoly károk keletkeztek.

A rendőrség is figyelmeztet a veszélyre, ezért érdemes figyelemmel kísérni a Vadtérkép alkalmazását. Vigyázzunk egymásra és az erdő lakóira is!

Az őszi baleset megelőzés kiemelten fontos

A Veol-podcast vendége volt Pintér József főtörzszászlós, a Veszprémi Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának baleseti helyszínelője, aki ismertette, mire kell figyelni az őszi időben megváltozó közlekedési körülményekkel kapcsolatban.