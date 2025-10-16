1 órája
Megszaporodtak a vadbalesetek: mutatjuk a legveszélyesebb útszakaszokat (videó)
A vadak nem kímélik az autósokat – bár tegyük hozzá, hogy az út van az erdőben, nem pedig az erdő az úton. A körültekintés ezért különösen fontos, hiszen patás barátaink nincsenek tisztában a KRESZ szabályaival.
A Veszprém vármegyei rendőrség által közzétett videón is jól látszik, hogy a sötétségből a legváratlanabb pillanatban léphet elő egy vad. Nem keres zebrát, és nem várja meg az autóst – viszont annál nagyobb bajt tud okozni, ami akár súlyos kimenetelű vadbalesethez is vezethet.
A vadbaleset komoly károkat okoz
Az utóbbi hónapokban megszaporodtak azok az esetek, amikor nemcsak az állat vesztette életét, hanem a járművekben is komoly károk keletkeztek.
A rendőrség is figyelmeztet a veszélyre, ezért érdemes figyelemmel kísérni a Vadtérkép alkalmazását. Vigyázzunk egymásra és az erdő lakóira is!
Az őszi baleset megelőzés kiemelten fontos
A Veol-podcast vendége volt Pintér József főtörzszászlós, a Veszprémi Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának baleseti helyszínelője, aki ismertette, mire kell figyelni az őszi időben megváltozó közlekedési körülményekkel kapcsolatban.