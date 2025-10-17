Közlekedési baleset
Vaddal ütközött egy autó a 82-esen – félpályás útzár Cseszneknél!
Újabb vadgázolás történt Veszprém vármegyében pénteken délután.
Cseszneknél, a 82-es főút 28-as kilométerénél vaddal ütközött egy személyautó - közölte a katasztrófavédelem.
A helyszínre a zirci önkormányzati tűzoltók vonultak, akik a műszaki mentést végzik. Az érintett útszakaszon a forgalom félpályán halad, ezért torlódásra és lassabb haladásra kell számítani.
(A címlapkép illusztráció.)
