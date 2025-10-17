Vaddal ütközött egy autó a 82-esen – félpályás útzár Cseszneknél!

Cseszneknél, a 82-es főút 28-as kilométerénél vaddal ütközött egy személyautó - közölte a katasztrófavédelem.

Forrás: katasztrófavédelem

A helyszínre a zirci önkormányzati tűzoltók vonultak, akik a műszaki mentést végzik. Az érintett útszakaszon a forgalom félpályán halad, ezért torlódásra és lassabb haladásra kell számítani.

(A címlapkép illusztráció.)