Közlekedési baleset

15 perce

Vaddal ütközött egy autó a 82-esen – félpályás útzár Cseszneknél!

Újabb vadgázolás történt Veszprém vármegyében pénteken délután.

Farkas Réka

Cseszneknél, a 82-es főút 28-as kilométerénél vaddal ütközött egy személyautó - közölte a katasztrófavédelem.

Forrás: katasztrófavédelem

A helyszínre a zirci önkormányzati tűzoltók vonultak, akik a műszaki mentést végzik. Az érintett útszakaszon a forgalom félpályán halad, ezért torlódásra és lassabb haladásra kell számítani.

