Bakony

2 órája

Helyszíni fotók és friss hírek a tegnapi vadgázolásról

Címkék#Zirci Önkormányzati Tűzoltóság#személyautó#vadgázolás#katasztrófavédelem

Titzl Vivien

Tegnap Cseszneknél, a 82-es főút 28-as kilométerénél vadgázolás történt, amikor egy személyautó vaddal ütközött – közölte a katasztrófavédelem. A helyszínre a zirci önkormányzati tűzoltók vonultak, akik a műszaki mentést végezték.

Forrás: Zirci Önkormányzati Tűzoltóság/Facebook

Vadgázolás történt a Bakonyban

Az érintett útszakaszon a forgalom félpályán haladt, ezért torlódásra és lassabb haladásra kellett számítani. A Zirci Önkormányzati Tűzoltóság tájékoztatása szerint személyi sérülés szerencsére nem történt.

Személyautó és vad ütközött,  személyi sérülés nem történt.
Forrás: Zirci Önkormányzati Tűzoltóság/Facebook

 

