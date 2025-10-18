Bakony
2 órája
Helyszíni fotók és friss hírek a tegnapi vadgázolásról
Tegnap Cseszneknél, a 82-es főút 28-as kilométerénél vadgázolás történt, amikor egy személyautó vaddal ütközött – közölte a katasztrófavédelem. A helyszínre a zirci önkormányzati tűzoltók vonultak, akik a műszaki mentést végezték.
Vadgázolás történt a Bakonyban
Az érintett útszakaszon a forgalom félpályán haladt, ezért torlódásra és lassabb haladásra kellett számítani. A Zirci Önkormányzati Tűzoltóság tájékoztatása szerint személyi sérülés szerencsére nem történt.
