Kiderült, hogy melyik a Balaton legveszélyesebb része

Az elmúlt héten számos alkalommal írtunk arról, hogy vadgázolás történt vármegyénk útjain. Pénteken Cseszneknél, a 82-es főút 28-as kilométerénél ütközött egy személyautó vaddal. Személyi sérülés ez alkalommal nem történt, de ez nem zárja ki azt, hogy a jövőben is minden sofőr ennyire szerencsés lesz. Előtte a rendőrség felkavaró képeket osztott meg vadbalesetekről. Egy fehér autó elé a 8-as számú főúton, Veszprém és Ajka között ugrott egy szarvas, a szürke gépkocsi vezetője pedig a Dudar és Nagyesztergár közötti útszakaszon nem tudta elkerülni a vaddal való ütközést.

2025-ben eddig 279 vadgázolás történt vármegyénk útjain

Fotó: Veszprém vármegyei rendőrség/Facebook

A vadak lakott területen kívül és belül is egyaránt bármikor kifuthatnak az úttestre, ezért kéri a rendőrség, hogy fogadd meg az alábbi tanácsokat:

– Ha vadat látsz, azonnal lassíts!

– Folyamatosan figyeld az út mindkét oldalát!

– Ha egy őzet vagy szarvast láttál, számíts többre is!

– Vészfékezz, ha hirtelen nagy testű vad kerül a gépkocsid elé!

– Adj hangjelzést, de ne rántsd félre a kormányt!

Ezeken a szakaszokon történt a legtöbb vadgázolás

A vadtérkép szerint 2025-ben eddig 279 vadbaleset történt vármegyénk útjain. A térkép alapján a kiemelten vadveszélyes útszakaszok nagy része Tapolca környékén, Eplény és Rátót között, illetve a Bakonyban található. Ezeken a területeken tehát fokozott figyelemmel közlekedjünk. Az erdős, fás útszakaszokon kisebb sebesség ajánlott. A rendőrség tanácsait követve elkerülhetőek a vadbalesetek, melyek akár tragikus kimenetelűek is lehetnek.