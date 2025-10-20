október 20., hétfő

Kiderült, hogy melyik a Balaton legveszélyesebb része

Címkék#vadtérkép#vadveszélyes#figyelem

Nemhogy csillapodna, inkább megugrott a vadbalesetek száma vármegyénkben az elmúlt időszakban. A Veszprém Vármegyei Rendőrség minden esetben felhívja a figyelmet, hogy létezik egy vadtérkép, ami jelöli, melyek a kiemelten vadveszélyes utak.

Szilas Lilla

Az elmúlt héten számos alkalommal írtunk arról, hogy vadgázolás történt vármegyénk útjain. Pénteken Cseszneknél, a 82-es főút 28-as kilométerénél ütközött egy személyautó vaddal. Személyi sérülés ez alkalommal nem történt, de ez nem zárja ki azt, hogy a jövőben is minden sofőr ennyire szerencsés lesz. Előtte a rendőrség felkavaró képeket osztott meg vadbalesetekről. Egy fehér autó elé a 8-as számú főúton, Veszprém és Ajka között ugrott egy szarvas, a szürke gépkocsi vezetője pedig a Dudar és Nagyesztergár közötti útszakaszon nem tudta elkerülni a vaddal való ütközést.

2025-ben eddig 279 vadgázolás történt vármegyénk útjain
Fotó: Veszprém vármegyei rendőrség/Facebook

A vadak lakott területen kívül és belül is egyaránt bármikor kifuthatnak az úttestre, ezért kéri a rendőrség, hogy fogadd meg az alábbi tanácsokat:
– Ha vadat látsz, azonnal lassíts!
– Folyamatosan figyeld az út mindkét oldalát!
– Ha egy őzet vagy szarvast láttál, számíts többre is!
– Vészfékezz, ha hirtelen nagy testű vad kerül a gépkocsid elé!
– Adj hangjelzést, de ne rántsd félre a kormányt!

Ezeken a szakaszokon történt a legtöbb vadgázolás

A vadtérkép szerint 2025-ben eddig 279 vadbaleset történt vármegyénk útjain. A térkép alapján a kiemelten vadveszélyes útszakaszok nagy része Tapolca környékén, Eplény és Rátót között, illetve a Bakonyban található. Ezeken a területeken tehát fokozott figyelemmel közlekedjünk. Az erdős, fás útszakaszokon kisebb sebesség ajánlott. A rendőrség tanácsait követve elkerülhetőek a vadbalesetek, melyek akár tragikus kimenetelűek is lehetnek. 

 

