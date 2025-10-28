A lámpa pirosan villogott, a sorompó csukva volt, ő mégis átment

Az ügyészség vádirata szerint a férfi nyerges vontatóból és pótkocsiból álló járműszerelvényével haladt Tapolca felé, amikor egy vasúti átjáróhoz ért. A vasúti sorompó ekkor éppen lezárva volt, mivel vonat közeledett, a jelzőfény pedig pirosan villogott. A szlovén kamionsofőr ennek ellenére továbbhajtott, és a félsorompó csapórúdjának ütközött, amely a helyéről kitört. Szerencsére a vasúti baleset következtében nem sérült meg senki.

A szemlén készült fotón a vasúti balesetben érintett átjáró látható

Forrás: Magyarország Ügyészsége

Vasúti balesetek

A baleset után a vasúti átjáró biztosítása ideiglenesen nem működött megfelelően, ezzel a sofőr más közlekedők életét és testi épségét is veszélybe sodorta. A Veszprémi Járási Ügyészség a vádiratban azt indítványozta, hogy a Tapolcai Járásbíróság tárgyalás mellőzésével hozzon büntetővégzést, és szabjon ki a férfira pénzbüntetést, valamint járművezetéstől való eltiltást. Az ügyészség szerint a gondatlan sofőr cselekedete szerencsére nem járt személyi sérüléssel, de a szabályszegés súlyosan veszélyeztette a közlekedés biztonságát.

Ennél a balesetnél szerencsére nem történt sérülés, azonban az elmúlt időszakban nagyon sok vonatbaleset történt. Legutóbb október közepén a Déli pályaudvarról 10 órakor Veszprémbe elindult Bakony InterCity (IC 904) Hajmáskér–Veszprém között elütött egy embert. Ezen a szakaszon az idén már harmadszor történt halálos vasúti gázolás.