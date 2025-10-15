Tragikus vasúti gázolás – halálos szakasz Veszprém megyében?

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője szerkesztőségünk megkeresésére elmondta, hogy a férfi, akit a vonat elütött, a helyszínen életét vesztette. Jelenleg még vizsgálják a mai vasúti gázolás pontos körülményeit.

A vasúti gázolások egy rész figyelmetlenségből fakad

Forrás: mavcsoport.hu

Vasúti gázolások Veszprém megyében

Sajnos nem egyedi eset a mai vasúti tragédia. Csak az utóbbi hónapok híreit végignézve is nagyon sok hasonló esetről olvashatunk. Idén februárban egy Veszprém vármegyei középiskola diákját gázolta el a Göcsej InterCity Ajka és Devecser között. A gyász feldolgozása miatt családjának, barátainak, tanárainak, iskolatársainak szakember segítségére volt szükségük.