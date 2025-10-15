1 órája
Tragikus vasúti gázolás – halálos szakasz Veszprém megyében?
Nemrég írtuk meg, hogy a MÁV-Csoport közlése szerint a Déli pályaudvarról 10 órakor Veszprémbe elindult Bakony InterCity (IC 904) Hajmáskér–Veszprém között elütött egy embert. Ezen a szakaszon az idén már harmadszor történik halálos vasúti gázolás...
A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője szerkesztőségünk megkeresésére elmondta, hogy a férfi, akit a vonat elütött, a helyszínen életét vesztette. Jelenleg még vizsgálják a mai vasúti gázolás pontos körülményeit.
Vasúti gázolások Veszprém megyében
Sajnos nem egyedi eset a mai vasúti tragédia. Csak az utóbbi hónapok híreit végignézve is nagyon sok hasonló esetről olvashatunk. Idén februárban egy Veszprém vármegyei középiskola diákját gázolta el a Göcsej InterCity Ajka és Devecser között. A gyász feldolgozása miatt családjának, barátainak, tanárainak, iskolatársainak szakember segítségére volt szükségük.
Áprilisban 24 órán belül két halálos vasúti szerencsétlenség is történt. Egy személyvonat Balatonalmádiban, a Bajcsy-Zsilinszky úti vasúti átjáróban gázolt el egy embert. Másnap Marcalgergelyi közelében, a nyílt vasúti pályán vesztette életét a másik áldozat.
Még szintén áprilisban, Veszprém és Hajmáskér között, a mai balesethez közel, szintén a Göcsej InterCity sodort el egy embert, aki életét vesztette. Júniusban a Győrből Celldömölkre induló személyvonat Vaszar és Pápa között ütött el egy embert. Júliusban Kolontár és Ajka között vesztette életét egy ember a Göcsej sebesvonat kerekei alatt. Augusztus elején ismét a Veszprém és Hajmáskér közötti szakasz követelt újabb áldozatot.
Alig egy hónapja halálos vasúti baleset történt Ajkán. A Budapest–Szombathely vonalon közlekedő vonat egy férfit gázolt el, aki a baleset következtében életét vesztette. Október elején szintén halálos vonatbaleset történt Gyarmat és Vaszar között.
Ha visszatekintünk erre a szörnyű felsorolásra, azt láthatjuk, hogy megyénkben szinte nem múlt el hónap halálos vasúti gázolás nélkül. Ezek egy része baleset, más része öngyilkosság volt. Az ilyen esetek mindig borzasztóak, mindig érthetetlenek, és sajnos nehezen megelőzhetők.
A statisztikák azt mutatják, hogy az utóbbi években megszaporodott az olyan balesetek száma, amelyeknél a gyalogos, a kerékpáros vagy a rolleres figyelmét az okos eszköz vonta el a vasúti átjáróban való átkelésnél. A MÁV igyekszik csökkenteni az ilyen tragikus balesetek számát, új akciót indított: piktogramokat festenek fel a földre a vasúti átjárókban, amelyek arra ösztönzik a gyalogosokat, hogy tekintsenek fel a telefonjukból.
Ezeknek a tragédiáknak van egy másik borzasztó momentuma is. Sajnos gyakorlat lett, hogy többen lefotózzák az áldozatokat és kiteszik a képet a netre és csak utána vagy egyáltalán nem segítenek, nem hívnak segítséget. Még a holttest látványától, annak közzétételétől sem riadnak vissza sokan. Kardos Klára veszprémi klinikai szakpszichológus szerint ez a jelenség a katasztrófaturizmus egyik ága. Erről és az ilyen tragédiák hátteréről egy borzasztó eset kapcsán beszélt lapunknak.
A mai baleset pontos körülményei még nem ismertek, amit újabb, megbízható információnk lesz, tájékoztatni fogjuk olvasóinkat.
Ha ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123-as ingyenes lelkielsősegély-számot, vagy keresse fel a www.ongyilkossagmegelozes.hu oldalt!