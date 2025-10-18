1 órája
Újabb halálos vasúti gázolás
A szerdai kádártai tragédia után vasárnap délután újabb tragikus vasúti baleset történt, ezúttal a hatvani vasútvonalon: az Egerből Budapestre tartó Agria InterRégió elütött egy embert Rákos vasútállomáson.
A szerencsétlenül járt személy olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette – erősítette meg a Budapesti Rendőr-főkapitányság. A baleset 14 óra előtt néhány perccel történt. A helyszínelés idejére jelentős forgalmi fennakadások alakultak ki, emiatt több vonalon komoly késések voltak, illetve pótlóbuszokat is forgalomba kellett állítani. Az Országos Mentőszolgálat közölte, hogy a vasúti gázolás áldozata egy 70 év körüli férfi volt, akinek életét a kiérkező mentők már nem tudták megmenteni – írta a heol.hu.
Vasúti gázolások Veszprém megyében is
Sajnos az ilyen tragédiák megyénkben sem ismeretlenek, épp pár napja történt tragédia Hajmáskér és Veszprém között az egyik kádártai vasúti átkelőnél. Itt is egy férfi vesztette életét, egyelőre nem tudni, baleset vagy szándékos cselekmény történt, a hatóságok ezt a kérdést még vizsgálják.
Felfoghatatlan tragédia! Újabb részletek derültek ki a tegnapi halálos balesetről (galéria)
Vigyázzunk magunkra és egymásra! Egy pillanatnyi figyelmetlenség, egy rossz döntés vagy egy kilátástalan lelkiállapot is végzetes következményekkel járhat, mutatják az ehhez hasonló tragédiák.
Tragikus vasúti gázolás – halálos szakasz Veszprém megyében?
Ha ön is úgy érzi, hogy segítségre van szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőket segítő, ingyenesen hívható 116-123 vagy 06(80)820-111 telefonszámot, ahol a szakemberek éjjel-nappal elérhetők.