Baleset

1 órája

Újabb halálos vasúti gázolás

Címkék#tragédia#Rákos#Agria InterRégió#vasútvonal

A szerdai kádártai tragédia után vasárnap délután újabb tragikus vasúti baleset történt, ezúttal a hatvani vasútvonalon: az Egerből Budapestre tartó Agria InterRégió elütött egy embert Rákos vasútállomáson.

Veol.hu

A szerencsétlenül járt személy olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette – erősítette meg a Budapesti Rendőr-főkapitányság. A baleset 14 óra előtt néhány perccel történt. A helyszínelés idejére jelentős forgalmi fennakadások alakultak ki, emiatt több vonalon komoly késések voltak, illetve pótlóbuszokat is forgalomba kellett állítani. Az Országos Mentőszolgálat közölte, hogy a vasúti gázolás áldozata egy 70 év körüli férfi volt, akinek életét a kiérkező mentők már nem tudták megmenteni – írta a heol.hu.

Halálos vasúti gázolás történt a hatvani vonalon. Fotó: Máthé Zoltán/Magyar Nemzet
Halálos vasúti gázolás történt a hatvani vonalon. 
Fotó: Máthé Zoltán/Magyar Nemzet

Vasúti gázolások Veszprém megyében is

Sajnos az ilyen tragédiák megyénkben sem ismeretlenek, épp pár napja történt tragédia Hajmáskér és Veszprém között az egyik kádártai vasúti átkelőnél. Itt is egy férfi vesztette életét, egyelőre nem tudni, baleset vagy szándékos cselekmény történt, a hatóságok ezt a kérdést még vizsgálják. 

Vigyázzunk magunkra és egymásra! Egy pillanatnyi figyelmetlenség, egy rossz döntés vagy egy kilátástalan lelkiállapot is végzetes következményekkel járhat, mutatják az ehhez hasonló tragédiák.

Ha ön is úgy érzi, hogy segítségre van szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőket segítő, ingyenesen hívható 116-123 vagy 06(80)820-111 telefonszámot, ahol a szakemberek éjjel-nappal elérhetők.

 

