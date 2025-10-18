Újabb halálos vasúti gázolás

A szerencsétlenül járt személy olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette – erősítette meg a Budapesti Rendőr-főkapitányság. A baleset 14 óra előtt néhány perccel történt. A helyszínelés idejére jelentős forgalmi fennakadások alakultak ki, emiatt több vonalon komoly késések voltak, illetve pótlóbuszokat is forgalomba kellett állítani. Az Országos Mentőszolgálat közölte, hogy a vasúti gázolás áldozata egy 70 év körüli férfi volt, akinek életét a kiérkező mentők már nem tudták megmenteni – írta a heol.hu.

Halálos vasúti gázolás történt a hatvani vonalon.

Fotó: Máthé Zoltán/Magyar Nemzet

Vasúti gázolások Veszprém megyében is

Sajnos az ilyen tragédiák megyénkben sem ismeretlenek, épp pár napja történt tragédia Hajmáskér és Veszprém között az egyik kádártai vasúti átkelőnél. Itt is egy férfi vesztette életét, egyelőre nem tudni, baleset vagy szándékos cselekmény történt, a hatóságok ezt a kérdést még vizsgálják.