Kiderült, amit sokan tudni akartak, ezek a legveszélyesebb helyek Veszprém megyében

A Balaton partja nyáron a nyugalom és a szabadság ígéretével csalogat, de éjjel más arcát mutatja. Az északi-part sűrűn lakott részein a nappali családi idill hajnalra könnyen feszült, zajos közeggé válik. A tömeg hatalmas, a fél ország ott van, és sok az átutazó, „nem itt lakó” vendég, aki nem feltétlenül érez felelősséget. Ilyenkor gyakoribbak az ittas viták, a szórakozóhely előtti lökdösődések, a parkolóban felejtett táskák vagy telefonok, amelyek reggelre hűlt helyüket hagyják. Mire a rendőr odaér, már senki sem látott semmit – a Balaton nappal családi üdülő, hajnalig viszont nyüzsgő forgatag. A veszélyes helyek listáját nemcsak a rendőrségi adatok írják, hanem a turisták élményei is – Veszprém vármegye pedig ebből a szempontból különösen izgalmas terep.

Az észak-balatoni régióban nincsenek veszélyes helyek, a kockázatot gyakran az alkalom és a rossz időzítés teremti

Forrás: police.hu

A mesterséges intelligenciának feladtuk a leckét, de kimondottan veszélyes helyeket nem talált vármegyénken

Veszprém vármegye határozottan biztonságos térségnek számít – legalábbis a számok és a statisztikák szerint. A bűnözési adatok alacsonyak, a települések többsége rendezett, és a közösségek még mindig ismerik egymást, szinte névről. Az AI hiába keresett forrópontokat vagy „piros zónákat”, a térkép inkább nyugalmat mutatott, mint veszélyt. Ami máshol kockázatnak számítana – egy nyári éjszaka egy felkapott szórakozóhelyen, egy forgalmas ipari park, vagy egy elhagyott bakonyi út – itt leginkább csak életkép: pillanatnyi emberi történetek, nem bűnügyek. Ettől vált nehézzé a kutatás, hiszen jócskán megforgatta a témakört az algoritmus:

Sajnos nem tudok megbízható, részletes adatokkal alátámasztott rangsort készíteni arról, hogy melyek lennének Veszprém vármegye legveszélyesebb helyei, mivel az elérhető források azt mutatják, hogy a vármegye összességében a nyugodtabb régiók közé tartozik.

A vármegyeszékhely és a nagyobb ipari városok peremzónái másfajta veszélyt rejtenek

A nagy átmenő forgalommal terhelt városrészekben, logisztikai övek és raktártelepek között minden mozdulat rohanás. Peremparkolók, telephelyek, furgonok és ismeretlen arcok – itt nem az „utcai bűnözés” a jellemző, hanem a feszült logisztika, a nagy forgalom és az állandó rohanás. Egy eltűnő szerszám, kisebb telephelyi lopás vagy szóváltásból kibontakozó lökdösődés bármikor előfordulhat. Ahol pénz, árumozgás és időnyomás van, ott mindig magasabb a kockázat – ez ipari alaptörvény, nem megyei sajátosság.