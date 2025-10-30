1 órája
Kiderült, amit sokan tudni akartak, ezek a legveszélyesebb helyek Veszprém megyében
Veszprém vármegye hivatalosan az ország egyik legbékésebb térsége. Ettől még vannak olyan zónák és napszakok, ahol nem árt észnél lenni. Megkértük a mesterséges intelligenciát, hogy térképezze fel, merre vannak a veszélyes helyek a vármegyében. Sokat dolgozott a válaszon, de elsősorban a Balaton-felvidéken honoló béke miatt "elhasalt", érdemi válasszal nem tudott szolgálni. Ám figyelmeztetett: a biztonsági kockázat sosem csak az adott lokáció kérdése.
A Balaton partja nyáron a nyugalom és a szabadság ígéretével csalogat, de éjjel más arcát mutatja. Az északi-part sűrűn lakott részein a nappali családi idill hajnalra könnyen feszült, zajos közeggé válik. A tömeg hatalmas, a fél ország ott van, és sok az átutazó, „nem itt lakó” vendég, aki nem feltétlenül érez felelősséget. Ilyenkor gyakoribbak az ittas viták, a szórakozóhely előtti lökdösődések, a parkolóban felejtett táskák vagy telefonok, amelyek reggelre hűlt helyüket hagyják. Mire a rendőr odaér, már senki sem látott semmit – a Balaton nappal családi üdülő, hajnalig viszont nyüzsgő forgatag. A veszélyes helyek listáját nemcsak a rendőrségi adatok írják, hanem a turisták élményei is – Veszprém vármegye pedig ebből a szempontból különösen izgalmas terep.
A mesterséges intelligenciának feladtuk a leckét, de kimondottan veszélyes helyeket nem talált vármegyénken
Veszprém vármegye határozottan biztonságos térségnek számít – legalábbis a számok és a statisztikák szerint. A bűnözési adatok alacsonyak, a települések többsége rendezett, és a közösségek még mindig ismerik egymást, szinte névről. Az AI hiába keresett forrópontokat vagy „piros zónákat”, a térkép inkább nyugalmat mutatott, mint veszélyt. Ami máshol kockázatnak számítana – egy nyári éjszaka egy felkapott szórakozóhelyen, egy forgalmas ipari park, vagy egy elhagyott bakonyi út – itt leginkább csak életkép: pillanatnyi emberi történetek, nem bűnügyek. Ettől vált nehézzé a kutatás, hiszen jócskán megforgatta a témakört az algoritmus:
Sajnos nem tudok megbízható, részletes adatokkal alátámasztott rangsort készíteni arról, hogy melyek lennének Veszprém vármegye legveszélyesebb helyei, mivel az elérhető források azt mutatják, hogy a vármegye összességében a nyugodtabb régiók közé tartozik.
A vármegyeszékhely és a nagyobb ipari városok peremzónái másfajta veszélyt rejtenek
A nagy átmenő forgalommal terhelt városrészekben, logisztikai övek és raktártelepek között minden mozdulat rohanás. Peremparkolók, telephelyek, furgonok és ismeretlen arcok – itt nem az „utcai bűnözés” a jellemző, hanem a feszült logisztika, a nagy forgalom és az állandó rohanás. Egy eltűnő szerszám, kisebb telephelyi lopás vagy szóváltásból kibontakozó lökdösődés bármikor előfordulhat. Ahol pénz, árumozgás és időnyomás van, ott mindig magasabb a kockázat – ez ipari alaptörvény, nem megyei sajátosság.
A csalókirály, aki a balatonfenyvesi kisvasutat kínálta eladásra – Bósa István a hazugságot művészi szintre emelte
Más jellegű, de nem kevésbé valós veszély a lakótelepi éjszakákon
A nagyobb populációval rendelkező városok panelövezeteiben a sűrűn lakott tömbök között a feszültség nem mindig bűncselekmény formájában csapódik le, a következő árnyoldalai lehetnek egy szűk, közösségi együttélésnek:
- Hangoskodás: nyári estéken a nyitott ablakok között minden vita közös ügy lesz.
- Családi konfliktusok: a vékony falakon át szinte mindenki hall mindent.
- Éjszakai zajok: motorozás, üvegtörés, kiabálás – sokszor csak percekig tart, de mindenkit felébreszt.
- Parkolói viták: helyfoglalás, koccanás, „csak egy percet foglaltam a helyet” – ismerős sztorik minden háztömbnél.
- Pszichés nyomás: folyamatos feszültség, a lakóközösség idegrendszere túl van terhelve.
Veszélyes közutak
A vármegye legvalósabb veszélye a közutakon leselkedik. A 8-as, a 82-es vagy a 83-as főút forgalma nap mint nap próbára teszi az autósokat. A hegyes-dombos terep, a kanyarok, a figyelmetlen kereszteződések és az „autópályás lendülettel” érkező sofőrök kombinációja halálos elegy lehet. A legtöbb veszprémi vármegyei baleset nappal, két tonna vas alatt, százas tempó felett történik. A fizika itt a valódi ellenség – könyörtelenebb, mint bármelyik emberi szándék.
Két rendőr mentette meg a veszprémi férfit a biztos haláltól (videó)