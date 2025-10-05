Műszaki mentés
2 órája
Vonat elé dőlt fához riasztották a zirci tűzoltókat
Vasárnap délelőtt kaptak riasztást a zirci tűzoltók.
Mint bejegyzésükben olvasható, a zirci vasútállomásra kellett vonulniuk, ahol fa dőlt az egyik vonat elé. A teendőkről a helyszínen kaptak pontos eligazítást, az elsődleges információk szerint senki nem volt életveszélyben.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre