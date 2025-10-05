október 5., vasárnap

Műszaki mentés

1 órája

Vonat elé dőlt fához riasztották a zirci tűzoltókat

Címkék#életveszély#tűzoltók#vasútállomás

Vasárnap délelőtt kaptak riasztást a zirci tűzoltók.

Veol.hu

Mint bejegyzésükben olvasható, a zirci vasútállomásra kellett vonulniuk, ahol fa dőlt az egyik vonat elé. A teendőkről a helyszínen kaptak pontos eligazítást, az elsődleges információk szerint senki nem volt életveszélyben.

 

